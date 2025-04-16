Военное положение могут отменить: что известно

Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и общей мобилизации до 6 августа 2025 года.

В Украине продлили мобилизацию. Фото из открытых источников

По словам заместителя председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, решения об отмене военного положения могут быть приняты в случае установления мира.

"Верховная Рада в любой день в любое время может собраться и проголосовать о прекращении военного положения, даже не дожидаясь окончания этих 90 дней", – объяснил Егор Чернев.

Депутат подчеркнул, что если отменить режим военного положения, пока война еще продолжается, это может изменить функционирование государственного аппарата. Такое решение повлияет на работу военно-гражданских администраций и финансирование украинской армии.

"Фактически это может привести к капитуляции Украины, потому что мы не будем уже в состоянии войны. Опять же это будет сигналом и для РФ, и для наших партнеров, которые также, возможно, остановят помощь Украине. Зачем помогать, если Украина сама закончила действие военного положения", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут быть вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин. "Запуск новых проектов сократился на 23% по отношению к предыдущему году. У застройщиков растут долги, что чревато устойчивостью бизнеса, вплоть до выхода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно отразиться на всей экономике", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия активизировала наступательные действия в Сумской области, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах, считает заместитель Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин. "Эта ситуация очевидно влияет на настроения украинцев и на переговорные позиции. Сегодня все пытаются добиться более выгодных позиций в переговорах. Иметь контроль даже над маленькой частью Сумской области будет большим преимуществом на стороне врага", — добавил он.