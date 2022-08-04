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Во Львове главой ГНС хотят назначить человека Медведчука – СМИ

СМИ сообщают, что повышение Лазорко в должности с начальника отдела до замглавы налоговой в 2020 году, вероятно, лоббировал, глава области Максим Козицкий

сегодня, 17:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий борется за должность главы областной налоговой для Игоря Лазорко – человека, которого связывают с Сергеем Медведчуком, братом Виктора Медведчука. Об этом пишет издание "Дело". 

Во Львове главой ГНС хотят назначить человека Медведчука – СМИ

Фото - Факты

Именно с желанием продвинуть Лазорко журналисты связывают недавние выпады губернатора против областных фискалов, которые, наоборот, решили ставленника Медведчука уволить. Козицкий указал, в частности, на возмещение НДС сомнительным структурам. Мол, возвращение из бюджета получили всяческие "рога и копыта" — компании с несколькими работниками, минимальными уплаченными налогами, признаками фиктивности. 

По информации издания, Лазорко был помощником Медведчука-младшего еще в бытность последнего депутатом местного облсовета, и с тех пор не потерял связь. Также издание отмечает и возможный конфликт интересов Козицкого, связанный с тем, что его отец работал со структурами "Газпрома".

Нынешний заместитель главы ГНС области Лазорко занимает этот пост с августа 2020 года. До этого он работал на разных должностях на уровне начальника отдела в областной и местных налоговых инспекциях Львовщины и Львова еще со средины 1990-х годов с небольшими перерывами на работу в бизнесе, пишет издание. 

"Вся его карьера конца 1990-х-начала 2000-х строилась при тесной поддержке и сотрудничестве с тогдашним главой ГНА во Львовской области Сергеем Владимировичем Медведчуком, братом Виктора Медведчука. В частности, с 1994 по 2003 год Лазорко работал в налоговых органах Городокского района Львовской области. Именно от этого района избирался во Львовский областной совет Медведчук-младший", — говорится в статье. 

По информации источников издания, когда Сергей Медведчук баллотировался в областной совет, на Лазорко якобы лежала ответственность за организацию избирательного процесса (схемы с открепительными талонами, административное давление на бизнес в районе с целью мобилизации голосов за "правильного" кандидата). "Благодаря тому, что кампании проходили "успешно", и глава налоговой уверенно избирался депутатом областного совета, его "помощник" в этом процессе всегда был на особом счету на своем основном месте работы", — сказано в материале. 

Повышение Лазорко в должности с начальника отдела до замглавы налоговой в 2020 году, по данным издания, якобы лоббировал, глава области Максим Козицкий. "Не исключено, что назначение Лазорко даже в 2020 году происходило либо по рекомендации, либо при поддержке Медведчуков и Козаков", — сказано в материале.

"Когда его покровители отошли от дел, Лазорко продолжил лоббировать их бизнес-интересы. Позже Лазорко сблизился с Зиновием Козицким", — написал Роман Лаврив.

Важно отметить, что фирмы Козицкого – едва ли не крупнейшего в регионе газодобытчика и экс-бизнес-партнера супруги нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля – с середины 2000-х активно сотрудничали в Европе с "Газпромом", помогая российскому гиганту в обустройстве подземных хранилищ газа и других проектах. Сотрудничество проходило через компании одного из самых богатых людей Чехии Карла Комарека. Развить бизнес таких масштабов в энергетическом секторе и не пересечься с теневыми "хозяевами" региона было почти невозможно, говорится в статье. 

"С приходом нового руководителя ГУ ГНС во Львовской области и объявленным в стране курсом на борьбу со схемами Лазорко оказался ненужным. Кресло под ним зашаталось. Покровители почувствовали, что их схемным финансовым потокам приходит конец и перешли в наступление. Спасти рядового Игоря Лазорко. Вот в этом и состоят реальные причины "войны", — убежден Лаврив. Желание губернатора сохранить старые схемы, даже несмотря на очевидный конфликт интересов, должны расследовать Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины, говорится в статье. 




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Источник: https://delo.ua/politics/pidkilimni-igri-yak-lyudinu-brata-medvedcuka-lobiyuyut-na-posadu-ocilnika-lvivskoyi-podatkovoyi-402344/
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