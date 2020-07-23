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Вкуснее, чем Roshen: шоколад назвали в честь Юлии Тимошенко

Канадский поклонник Юлии Тимошенко заказал плитку шоколада, назвав его в честь любимого политика

сегодня, 15:51
Автор:

Екатерина Белоброва
Вкуснее, чем Roshen: шоколад назвали в честь Юлии Тимошенко

Поклонник политической деятельности лидера "Батькивщина" Юлии Тимошенко обратился к голландской компании Tony's Chocolonely для заказа плитки молочного шоколада в обертке, где изображена украинский нардеп. Об этом сообщает народный депутат Валерия Заружко на своей странице в Facebook.

"Голландский шоколадный бренд Tony's Chocolonely запустил сайт, где вы можете сами сделать дизайн обертки шоколада, который заказываете", - поясняется в посте.

Так Хайден Лутек из Канады, который давно открыто симпатизирует нашему парламентарию, заказал шоколад с фото Тимошенко и подписью ее фамилии. 

"Эта шоколадка точно будет вкуснее, чем Roshen", - указал Лутек, подчеркнув свои предпочтения в политике.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в разгар карантина похвасталась защитной маской с эффектной вышивкой в этническом стиле.

"Кто сказал, что вынужденный дресс-код не может быть изысканным?", - подписала публикацию Юлия Владимировна в Instagram.


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