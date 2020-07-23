Вкуснее, чем Roshen: шоколад назвали в честь Юлии Тимошенко

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Екатерина Белоброва
Поклонник политической деятельности лидера "Батькивщина" Юлии Тимошенко обратился к голландской компании Tony's Chocolonely для заказа плитки молочного шоколада в обертке, где изображена украинский нардеп. Об этом сообщает народный депутат Валерия Заружко на своей странице в Facebook.
"Голландский шоколадный бренд Tony's Chocolonely запустил сайт, где вы можете сами сделать дизайн обертки шоколада, который заказываете", - поясняется в посте.
Так Хайден Лутек из Канады, который давно открыто симпатизирует нашему парламентарию, заказал шоколад с фото Тимошенко и подписью ее фамилии.
"Эта шоколадка точно будет вкуснее, чем Roshen", - указал Лутек, подчеркнув свои предпочтения в политике.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в разгар карантина похвасталась защитной маской с эффектной вышивкой в этническом стиле.
"Кто сказал, что вынужденный дресс-код не может быть изысканным?", - подписала публикацию Юлия Владимировна в Instagram.
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