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Главная Новости Политика внутренняя политика Визовый скандал продолжается: Национальная Апелляционная Палата приняла решение о необходимости повторного рассмотрения и оценки всех предложений
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Визовый скандал продолжается: Национальная Апелляционная Палата приняла решение о необходимости повторного рассмотрения и оценки всех предложений

Национальная апелляционная палата рассмотрела апелляцию, поданную Консорциумом

сегодня, 15:41
Автор:

Станислав Молчанов

Посольство Республики Польша опубликовало на своем сайте решение о признании недействительным отбора лучшего предложения в рассматриваемой процедуре, выполненной 11 июня 2021.

Визовый скандал продолжается: Национальная Апелляционная Палата приняла решение о необходимости повторного рассмотрения и оценки всех предложений

Визовый скандал - фото: из открытых источников

"Национальная апелляционная палата, рассмотрев апелляцию, поданную Консорциумом, с учетом обвинений 1, 4 и 5, приказала Заказчику в решении от 6 августа признать недействительным отбор лучшего предложения, признать недействительным отклонения предложения Консорциума Hellas и повторить процедуру рассмотрения и оценки предложения" — говорится в сообщении.


В документе также отмечается: "В связи с вышеизложенным, Заказчик признает недействительным действия и информирует о необходимости пересмотреть и оценить представленные предложения".


Напоминаем, что компания Personall Service, которая занимается рекрутацией работников с Востока в Польшу, выиграла (в консорциуме с другой компанией) тендер на обслуживание процесса выдачи польских виз в Украине. Стоит отметить, что общая стоимость заказа Консорциума Hellas составляла примерно 20 млн евро, когда цена "победителя" составляла почти 34 млн евро.


30 июля в Киеве состоялся протест из-за возможной монополизации польского рынка труда для украинских граждан. Активисты, которые митинговали под МИД, требовали не допустить ухудшения условий трудоустройства украинский в Польше.


Визовый скандал продолжается: Национальная Апелляционная Палата приняла решение о необходимости повторного рассмотрения и оценки всех предложений - фото 2

Визовый скандал продолжается: Национальная Апелляционная Палата приняла решение о необходимости повторного рассмотрения и оценки всех предложений - фото 3




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