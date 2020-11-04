Виталий Маркив: Люди, которые обвиняли нашу страну, должны понести наказание

По прибытии в Украину Виталий Маркив заявил, что остается на связи со своими адвокатами и ждет окончательного заключения суда, однако те, кто обвинил украинских военных и Украину, должны быть наказаны. Соответствующее заявление появилось на сайте МВД Украины.

Фото: Виталий Маркив. Cenzor.net

"Мы остаемся на связи с моими адвокатами и ждем заключения кассационного суда. Однако, люди, которые обвиняли наших защитников и нашу страну, должны понести наказание ", — добавил Виталий Маркив.

Он также поблагодарил тех, кто помог освободить его. Гвардеец отметил, что планирует вернуться к работе и провести время с женой.



"Поздравляю Украину, всех соотечественников и собратьев. Сегодня для меня ЧП. Возможно, это самая важная моя победа. Мне пришлось бороться с подлостью и пропагандой, которая имела целью разрушить достоинство украинского народа. Я дал себе обещание выстоять до конца, ради себя и всех героев, которые борются и боролись за независимость нашей страны. Мы доказали, что только совместными усилиями можно победить ", — сказал гвардеец.

Ранее "Комментарии" сообщали о возвращении Виталия, которого обвинили в причастности к убийству фоторепортера и переводчика во время боев под Славянском в 2014-м.













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