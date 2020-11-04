Виталий Маркив: Люди, которые обвиняли нашу страну, должны понести наказание

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Татьяна Лозовенко
По прибытии в Украину Виталий Маркив заявил, что остается на связи со своими адвокатами и ждет окончательного заключения суда, однако те, кто обвинил украинских военных и Украину, должны быть наказаны. Соответствующее заявление появилось на сайте МВД Украины.
Фото: Виталий Маркив. Cenzor.net
Он также поблагодарил тех, кто помог освободить его. Гвардеец отметил, что планирует вернуться к работе и провести время с женой.
Ранее "Комментарии" сообщали о возвращении Виталия, которого обвинили в причастности к убийству фоторепортера и переводчика во время боев под Славянском в 2014-м.
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