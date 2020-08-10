Вирус вирусом, а отпуск по расписанию: Виктор Ляшко отправился на летние каникулы

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отправился в запланированный отпуск. Об этом сообщает издание УНН, ссылаясь на Минздрав.

Как отмечает пресса, Ляшко не выйдет на работу до конца текущей недели, а сколько он уже отдыхает, в Министерстве не ответили.

Отметим, что на протяжении последних дней в Украине наблюдается возобновление вирусной опасности и снова побиты антирекорды по количеству заражений.

Впрочем, справедливости ради нужно указать, что прочие ведомства продолжают отслеживать обстановку в стране, реагируя на заметные зоны заражений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что череда массовых заражений коронавирусом COVID-19 пошла на спад в Украине.

Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 81 957 человек, из которых 35 676 в данный момент находятся на лечении. Увы, 1 922 украинца скончались в результате осложнений (25 за минувшие сутки). Тем временем 44 359 человек выздоровели.



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