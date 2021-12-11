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Виктор Медведчук: Власть обязана вывести Украину из глубочайшего кризиса, но пока проваливает эту работу

По словам лидера ОПЗЖ, вместо работы на благо украинцев, власть стала на путь борьбы с неугодными, с оппозицией, политических преследований и пиар-акций

сегодня, 13:44
Автор:

Станислав Молчанов
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Сегодняшнюю ситуацию в Украине можно охарактеризовать как глубочайший экономический, социальный и политический кризис, а украинская власть не предприняла попыток изменить ситуацию к лучшему, а также не использовала возможностей по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью телеканалу UkrLive заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, передает 112.ua.

Виктор Медведчук: Власть обязана вывести Украину из глубочайшего кризиса, но пока проваливает эту работу

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

По словам лидера оппозиции, 2021 год был нелегким. Однако говоря о пожеланиях или оценке, следует разделить отдельно власть, а отдельно украинских граждан: 

"Если говорить о власти, тут у нее ничего не получилось, хотя должно было. Она должна была изменить ситуацию к лучшему, но по итогам того, что делала власть в течение этого года, можно говорить, что она стала на путь борьбы с неугодными, борьбы с оппозицией, политических преследований и пиар-акций, с помощью которых она пыталась поднять свой авторитет и сохранить дивиденды для сохранения своих рейтингов", — сказал Медведчук. 

Для людей, по словам лидера ОПЗЖ, год также был безуспешен, ведь Украина до сих пор остается самой бедной страной в Европе - и по объему валового внутреннего продукта на человека, и по уровню средней зарплаты, и по уровню благосостояния, и по уровню покупательной способности.

"Вот четыре главных показателя, которые, согласно международным рейтингам и данным Госстата Украины, свидетельствует о том, что мы – самая бедная страна в Европе. Вот каким был этот год для наших людей. Ситуация не изменилась, ситуацию можно охарактеризовать как глубочайший экономический, социальный и политический кризис. Вот что надо менять в стране, вот что надо начинать с нуля в следующем году и для власти, и для людей", — отметил политик. 

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли действующая украинская власть сейчас что-то предпринять для урегулирования ситуации на Донбассе и реализации минских договоренностей, Медведчук сказал: 

"Я утверждаю, что окно возможностей, о котором я говорил два года назад, оно остается открытым. Кстати, очень важно, что оно было открыто все эти два года, это важный элемент, потому что у власти были все возможности. На пике своего авторитета, на пике доверия, которое было оказано действующей власти, она могла сделать очень много существенного, эффективного, которое в совокупности привело бы к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений, а значит, сняло бы проблему, которая существует уже восемь лет. Она этого не сделала, но окно возможностей открыто". 


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Источник: https://112ua.tv/interview/viktor-medvedchuk-vlast-obyazana-vyvesti-ukrainu-iz-glubochayshego-ekonomicheskogo-i-socialnogo-krizisa-no-poka-ona-provalivaet-etu-rabotu-600771.html
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