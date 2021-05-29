logo
Русский Українська

BTC/USD

34336.47

ETH/USD

2318.22

LTC/USD

164.70

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Виктор Ляшко назвал условие, при котором он подаст в отставку
commentss НОВОСТИ Все новости

Виктор Ляшко назвал условие, при котором он подаст в отставку

Виктор Ляшко сказал при каком условии покинет пост министра здравоохранения Украины

сегодня, 20:25
Автор:

Кириєнко Анна

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил условие при котором он будет готов уйти в отставку. Ляшко заявил об этом во время пресс-ланча с журналистами.

Виктор Ляшко назвал условие, при котором он подаст в отставку

Виктор Ляшко сказал, при каком условии покинет кресло министра. Фото: slovoidilo.ua

Так, по словам министра, он покинет пост, если пойдет на "неправильные вещи" или не достигнет тех целей, которые запланировал. Ляшко заявил это как журналистам, так и фракции "Слуга народа", когда те делали представление на должность.

Однако сам министр здравоохранения уверен, что ему удастся реализовать свои планы и улучшить медицинскую сферу в Украине.

Виктор Ляшко отмечает, что уверенность в реализации своих планов частично возникла благодаря поддержке команды.

"Для большинства коллектива я достаточно хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом, а потом стать министром", — подчеркивает министр.

Напомним, что именно обещает сделать Ляшко на должности министра здравоохранения. Среди его приоритетных задач в борьбе с пандемией: нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в ближайшие три месяца, подготовить медицинскую систему к возможной очередной волне пандемии коронавируса, восстановить производство вакцин в Украине. Среди других приоритетов — создание модели страховой медицины и службы защиты от биологических угроз.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что 20 мая Верховная Рада назначила трех новых министров. Виктор Ляшко возглавил Министерство здравоохранения, Александр Кубраков — Мининфраструктуры, Алексей Любченко стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Чем живут, что имеют и как отдыхают новоиспеченные министры, узнавайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/ya-gotov-pokinut-post-lyashko-nazval-uslovie-pri-kotorom-pojdet-v-otstavku
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ