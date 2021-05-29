Виктор Ляшко назвал условие, при котором он подаст в отставку

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил условие при котором он будет готов уйти в отставку. Ляшко заявил об этом во время пресс-ланча с журналистами.

Виктор Ляшко сказал, при каком условии покинет кресло министра. Фото: slovoidilo.ua

Так, по словам министра, он покинет пост, если пойдет на "неправильные вещи" или не достигнет тех целей, которые запланировал. Ляшко заявил это как журналистам, так и фракции "Слуга народа", когда те делали представление на должность.

Однако сам министр здравоохранения уверен, что ему удастся реализовать свои планы и улучшить медицинскую сферу в Украине.

Виктор Ляшко отмечает, что уверенность в реализации своих планов частично возникла благодаря поддержке команды.

"Для большинства коллектива я достаточно хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом, а потом стать министром", — подчеркивает министр.

Напомним, что именно обещает сделать Ляшко на должности министра здравоохранения. Среди его приоритетных задач в борьбе с пандемией: нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в ближайшие три месяца, подготовить медицинскую систему к возможной очередной волне пандемии коронавируса, восстановить производство вакцин в Украине. Среди других приоритетов — создание модели страховой медицины и службы защиты от биологических угроз.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что 20 мая Верховная Рада назначила трех новых министров. Виктор Ляшко возглавил Министерство здравоохранения, Александр Кубраков — Мининфраструктуры, Алексей Любченко стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Чем живут, что имеют и как отдыхают новоиспеченные министры, узнавайте в нашем материале.

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