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Верховный суд признал незаконным указ Порошенко об увольнении Семочко 

Суд отменил решение Порошенко об увольнении Семочко

сегодня, 13:21
Автор:

Станислав Молчанов

Кассационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ пятого президента Петра Порошенко об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, сообщает РБК-Украина  со ссылкой на  пресс-службу суда.

Верховный суд признал незаконным указ Порошенко об увольнении Семочко 

Порошенко, Семочко / фото 24tv.ua

"Административный иск Семочко Сергея Алексеевича к президенту удовлетворен частично. Признан противоправным и отменен указ президента Украины от 12.04.2019 года № 143/2019 года "Об увольнении Семочко С. А. от должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины". В удовлетворении остальных исковых требований отказано", — сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении его с должности. 

24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-руководителя СВР. Семочко не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного Суда, которая стала на его сторону и обязала Кассационный админсуд рассмотреть дело.

13 января 2021 года коллегия судей Кассационного админсуда во главе с Ириной Васильевой вынесла свой вердикт.

Напомним, ранее Семочко выиграл у журналистов проекта Bigus.info судебное разбирательство о клевете. Информацию, распространённую против Семочко, суд признал недостоверной, обязав журналистов ее опровергнуть.

Также, из этого решения суда стало известно о том, что уголовное производство в отношении Семочко (открытое по мотивам сюжета Bigus.info) закрыто в связи с отсутствием события уголовного правонарушения. 


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Источник: https://news.rbc.ua/rus/politics/verhovnyy-sud-vosstanovil-semochko-dolzhnosti-1610618398.html
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