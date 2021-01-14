Верховный суд признал незаконным указ Порошенко об увольнении Семочко 

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Станислав Молчанов
Кассационный административный суд Верховного Суда признал незаконным и отменил указ пятого президента Петра Порошенко об увольнении первого заместителя директора Службы внешней разведки Сергея Семочко. Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Порошенко, Семочко / фото 24tv.ua
Уточняется, что иск Семочко подал еще в конце весны 2019 года. Он требовал отменить указ президента Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении его с должности.
24 июня 2020 года суд отказался рассматривать иск экс-руководителя СВР. Семочко не согласился с этим решением и обжаловал его в Большой палате Верховного Суда, которая стала на его сторону и обязала Кассационный админсуд рассмотреть дело.
13 января 2021 года коллегия судей Кассационного админсуда во главе с Ириной Васильевой вынесла свой вердикт.
Напомним, ранее Семочко выиграл у журналистов проекта Bigus.info судебное разбирательство о клевете. Информацию, распространённую против Семочко, суд признал недостоверной, обязав журналистов ее опровергнуть.
Также, из этого решения суда стало известно о том, что уголовное производство в отношении Семочко (открытое по мотивам сюжета Bigus.info) закрыто в связи с отсутствием события уголовного правонарушения.
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