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ВАКС национализировал активы российского олигарха в два миллиарда

Высший антикоррупционный суд удовлетворил апелляцию Министерства юстиции и национализировал имущество олигарха РФ

сегодня, 10:16
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Автор:

Давиденко Евгения

Таким образом, в доход государства взысканы горно-обогатительный комбинат, две квартиры, корпоративные права на четыре предприятия, 19 транспортных средств, а также более 14 миллионов гривен. Сумма национализированных активов подсанкционного олигарха превышает два миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передают "Комментарии".

ВАКС национализировал активы российского олигарха в два миллиарда

Фото: Офис генпрокурора



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Согласно сообщению, расследуются факты планирования, подготовки и развязывания Кремлем агрессивной войны против Украины, уклонения от уплаты налогов и других уголовных правонарушений. В частности, установлено, что горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области, принадлежавший российскому олигарху, поставлял сырье на российскую металлургическую корпорацию. Последняя получает 40% государственных оборонных заказов страны-агрессора.


Сообщается, что во избежание национализации своих активов в Украине, российский олигарх за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России перерегистрировал комбинат на гражданку Украины. Как установило следствие, соглашение было фиктивным, с нарушением законодательства Украины и заниженной в более чем 3300 раз ценой.


Также известно, что директор комбината уклонялся от уплаты НДС, расследуется и легализация имущества, полученного преступным путем.


По версии следствия, в 2021 году комбинат поставлял титаносодержащее сырье предприятию, принадлежащему российскому миллиардеру, связанному с оборонно-промышленным комплексом оккупанта. При этом общая стоимость реализованной продукции была умышленно занижена более чем на 56 млн грн, что привело к потерям за неуплату налога на прибыль в сумме более 10 млн грн.


Пресс-служба ведомства не называет имя олигарха. Но СМИ выяснило, что речь идет о Михаиле Шелкове.


Также мы ранее писали, что США признали санкции проти рф неэффективными. 




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