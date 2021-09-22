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В ВР просят СБУ проверить информацию о финансировании сетью заправок "БРСМ-нафта" протестов Московского патриархата

Народный депутат Андрей Поляков написал обращение к главе СБУ Ивану Баканову

сегодня, 17:40
Автор:

Станислав Молчанов

Нардеп Андрей Поляков просит СБУ проверить изложенные в СМИ факты финансирования сетью заправок "БРСМ-Нафта" и ее владельцем Андреем Бибой протестов против приезда Вселенского патриарха, а также деятельности РПЦ в Украине. Об этом стало известно из публикации на странице нардепа в Facebook.

В ВР просят СБУ проверить информацию о финансировании сетью заправок "БРСМ-нафта" протестов Московского патриархата

Антон Поляков. Фото: Facebook

Народный депутат Андрей Поляков написал обращение к главе СБУ Ивану Баканову, где просит проверить изложенные в СМИ (в частности в сюжете 24 канала: "Визит Варфоломея в Украину: пророссийские силы могут совершить провокации") факты о причастности к финансированию акций протеста против приезда Вселенского патриарха сети АЗС "БРСМ-нафта" и ее владельца Андрея Бибы.

"Прошу Вас:

1. Проверить информацию о подготовке провокаций во время акций протеста против визита Вселенского патриарха Варфоломея в августе 2021 года.

2.Проверить изложенные в СМИ факты финансирования сетью АЗС "БРСМ-Нафта" и ее владельцем Андреем Бибой акций протеста против приезда Вселенского патриарха, а также деятельности РПЦ в Украине.

3.Сообщить о результатах рассмотрения этого депутатского обращения в срок, установленный Законом Украины "О статусе народного депутата Украины", — пишет в своем обращении нардеп Поляков.

Как отмечает народный депутат, пророссийские силы уже с февраля вели пропаганду против визита Вселенского патриарха, а из разных источников неоднократно поступала информация о возможных беспорядках во время акций протеста. Поэтому, последствия этих провокаций могли нести угрозу государственной безопасности Украины, ее международному имиджу и межконфессиональному согласию в украинском обществе.


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