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В ВР проголосовали за увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора

Венедиктова уволена с должности главы Офиса генпрокурора

сегодня, 13:22
Автор:

Денис
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Верховная Рада 19 июля уволила Ирину Венедиктову с должности главы Офиса генпрокурора. Об этом сообщает издание ТСН. 

В ВР проголосовали за увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора

Ирина Венедиктова. Фото: из открытых источников

Решение поддержали 264 нардепа.

Как пишет инздание Цензор, больше всего голосов за отставку Венедиктовой дала фракция "Слуга народа" — 198.

Отметим, что 17 июля Зеленский своими указами отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, а также отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что не спешите брать российский паспорт: в Кабмине предупредили о серьезных последствиях. Получение российского паспорта может обернуться серьёзными проблемами для украинцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что у Путина назвали Украину Малороссией и рассказали, какой мир устроит РоссиюМедведев снова попытался попытался запугать украинцев "достижением целей". Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что мы уже начали получать: Данилов заинтриговал дальностью новых снарядов HIMARS. Что касается HIMARS, Алексей Данилов отметил, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что кадровая перетасовка Зеленского, Рамштайн-4, переговоры Украины и РФ: чего ждать от этой недели. Эксперты назвали перечень главных событий этой недели, которые могут существенно повлиять на будущее страны. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/politika/rada-uvolila-venediktovu-s-dolzhnosti-glavy-ofisa-genprokurora-2114005.html
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