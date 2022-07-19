В ВР проголосовали за увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора

Верховная Рада 19 июля уволила Ирину Венедиктову с должности главы Офиса генпрокурора. Об этом сообщает издание ТСН.

Ирина Венедиктова. Фото: из открытых источников

Решение поддержали 264 нардепа.

Как пишет инздание Цензор, больше всего голосов за отставку Венедиктовой дала фракция "Слуга народа" — 198.

Отметим, что 17 июля Зеленский своими указами отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, а также отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

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