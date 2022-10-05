В ВР хотят разобраться с законностью бизнеса экс-регионала во Львовской области

Нардеп Михаил Бондарь призвал разобраться с законностью строительства и выделения земли для экс-регионала Владимира Мисика во Львовской области. Он обратился к председателям Львовского ОВА и Оброшинского сельсовета и руководству ДИАМ – об этом Бондарь написал в Facebook.

Владимир Мисик

Народный депутат Украины Михаил Бондарь направил обращение о законности строительства в селе Оброшино Львовского района хлебопекарного комплекса ТМ "Кулиничи". По информации из СМИ, завод принадлежит Владимиру Мысику, который был народным депутатом 7-го созыва от Партии регионов.

“Во время своей каденции он (Владимир Мисик – прим. ред.) голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года, которые прямо устанавливали диктатуру в стране и привели к многочисленным жертвам Майдана. За время своего депутатства Владимир Мисик был неоднократно замечен в "кнопкодавстве" (неличном голосовании), также в 2016 году он инициировал поправку в бюджет, которая могла привести к блокированию предоставления безвизового режима с ЕС", — пишет Бондарь.

Народный депутат также приводит информацию и о связях Владимира Мисика с Виктором Януковичем.

"Именно Владимир Мисик подарил осужденному за госизмену бывшему президенту Виктору Януковичу "золотой батон", а также был фигурантом трех антикоррупционных расследований. Из открытых источников известны многочисленные факты финансирования Мисиком В.Ю построения храмов Московского патриархата на территории Украины", — отмечает Бондарь. к главе Львовской ОВА Максиму Козицкому, председателю Оброшинского сельского совета Ивану Галичу и председателю ДИАМ Семена Кривоноса.

По словам Бондара, присутствие такого предпринимателя во Львовской области и расширение его бизнеса прямо угрожает национальным интересам по созданию демократического независимого государства, провоцирует социально-политическую угрозу роста антиукраинской среды на Западе Украины и нивелирует европейские ценности честности и демократичности, за которые сейчас кладут свои жизни украинские воины .

“Учитывая вышеизложенное и заботясь о национальных интересах, прошу предоставить ответ о законности выделения участка под застройку этому предпринимателю, соблюдению всех законов Украины и регламентов военного времени, в частности, но не исключительно: - наличие надлежащим образом оформленных документов на земельный участок и его целевого назначения под промышленное строительство - согласие общины на строительство такого промышленного объекта на его территории - наличие надлежащим образом оформленных "Градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка", являющихся одной из предпосылок старта строительных работ - наличие технических условий для застройки – комплекс условий и требований к инженерному обеспечению объекта строительства, которые должны соответствовать его расчетным параметрам водоснабжения (с учетом потребностей обеспечения пожаротушения), тепло-, электро- и газоснабжения, водоотвода, наружного освещения, отвода ливневых вод и телекоммуникации - наличие разрешений на выполнение строительных работ - наличие у генподрядчика лицензии на вид хозяйственной деятельности по строительству объектов, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам со средними (СС2) и/или значительными (СС3) последствиями”, — пишет Михаил Бондарь.

Как сообщалось ранее, экснардеп Александр Черненко писал, что россияне могут использовать "Кулиничи" Владимира Мисика для ударов по продовольственной безопасности страны, поскольку тот является монополистом по производству хлеба в ряде регионов.





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