В ВР хотят разобраться с законностью бизнеса экс-регионала во Львовской области

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Кравцев Сергей
Нардеп Михаил Бондарь призвал разобраться с законностью строительства и выделения земли для экс-регионала Владимира Мисика во Львовской области. Он обратился к председателям Львовского ОВА и Оброшинского сельсовета и руководству ДИАМ – об этом Бондарь написал в Facebook.
Владимир Мисик
Народный депутат Украины Михаил Бондарь направил обращение о законности строительства в селе Оброшино Львовского района хлебопекарного комплекса ТМ "Кулиничи". По информации из СМИ, завод принадлежит Владимиру Мысику, который был народным депутатом 7-го созыва от Партии регионов.
Народный депутат также приводит информацию и о связях Владимира Мисика с Виктором Януковичем.
По словам Бондара, присутствие такого предпринимателя во Львовской области и расширение его бизнеса прямо угрожает национальным интересам по созданию демократического независимого государства, провоцирует социально-политическую угрозу роста антиукраинской среды на Западе Украины и нивелирует европейские ценности честности и демократичности, за которые сейчас кладут свои жизни украинские воины .
“Учитывая вышеизложенное и заботясь о национальных интересах, прошу предоставить ответ о законности выделения участка под застройку этому предпринимателю, соблюдению всех законов Украины и регламентов военного времени, в частности, но не исключительно:
- наличие надлежащим образом оформленных документов на земельный участок и его целевого назначения под промышленное строительство
- согласие общины на строительство такого промышленного объекта на его территории
- наличие надлежащим образом оформленных "Градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка", являющихся одной из предпосылок старта строительных работ
- наличие технических условий для застройки – комплекс условий и требований к инженерному обеспечению объекта строительства, которые должны соответствовать его расчетным параметрам водоснабжения (с учетом потребностей обеспечения пожаротушения), тепло-, электро- и газоснабжения, водоотвода, наружного освещения, отвода ливневых вод и телекоммуникации
- наличие разрешений на выполнение строительных работ
- наличие у генподрядчика лицензии на вид хозяйственной деятельности по строительству объектов, по классу последствий (ответственности) относящихся к объектам со средними (СС2) и/или значительными (СС3) последствиями”, — пишет Михаил Бондарь.
Как сообщалось ранее, экснардеп Александр Черненко писал, что россияне могут использовать "Кулиничи" Владимира Мисика для ударов по продовольственной безопасности страны, поскольку тот является монополистом по производству хлеба в ряде регионов.
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