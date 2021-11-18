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В Верховной Раде пожар: загорелся пульт для голосования

По предварительной информации, на данный момент пожар в Верховной Раде был ликвидирован

сегодня, 17:04
Автор:

Денис Подставной
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В Верховной Раде Украины произошел пожар. Об этом сообщают журналисты издания "Комментарии". 

В Верховной Раде пожар: загорелся пульт для голосования

Верховная Рада Украины. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Как стало известно, у народного депутата от партии "Слуга народа" Артема Нагаевского загорелся пульт для голосования. По предварительной информации возгорание было ликвидировано его однопартийцем Егором Черневым. 

На место событий поспешили сотрудники пожарной службы. 

В Верховной Раде пожар: загорелся пульт для голосования - фото 2

Новость дополняется. 



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Источник: https://comments.ua/
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