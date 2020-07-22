В Украине начнут отслеживать потенциальных террористов

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Екатерина Белоброва
Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования списка лиц, которые связаны с террористической деятельностью или находятся под международными санкциями. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".
Отмечается, что данный список будет формироваться на основании судебных решений.
Так, Государственную службу финансового мониторинга обязали сформировать такой перечень на основании решений суда, информации международных организаций или других уполномоченных органов.
В такую базу данных будут заносить ФИО граждан, дату рождения, серию и номер паспорта или другого документа; что касается юридических лиц - полное наименование, местонахождение, идентификационный код.
Также члены правительства утвердили положение о единой информационной системе предотвращения и противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Напомним. ранее портал "Комментарии" сообщал о самых известных случаях захвата заложников в Украине с года объявления независимости.
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