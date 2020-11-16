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В Украине может увеличиться налог на покупку легковых машин

Увеличение налога на легковые машины компенсирует неутвержденную ликвидацию акциза за растаможку авто

сегодня, 13:35
Автор:

Кириєнко Анна

Парламент собирается повысить налог на покупку легковых машин. Об этом сообщил сайт Первый Деловой.

В Украине может увеличиться налог на покупку легковых машин

Фото: Погляд

Как сообщает источник, депутаты уже подготовили проект закона об изменении налоговой ставки на легковые авто. Утвердить законопроект смогут в следующем году.

Сейчас украинские автомобилисты за машины стоимостью 2, 25 млн. гривен должны заплатить налог в размере 375 минимальных зарплат. Это составляет 25 тыс. гривен в год. В следующем году эта цифра может увеличиться до 36 тыс. гривен. Налог не взимается, если автомобилю более 5 лет.

Согласно законопроекту кроме налога поменяется и возраст автомобилей, из которых будут взимать средства. Теперь придется платить налог на машины до 8 лет.

По словам депутатов, данное нововведение станет компенсацией за неутвержденную ликвидацию акциза за растаможку авто.

Также сайт "Комментарии" напоминает, что для людей, которые работают удаленно, хотят ввести новый налог. Компания Deutsche Bank AG считает удаленную работу привилегией и предлагает рабочим отдавать 5% зарплаты в государство.




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Источник: https://fbc.ua/ru/news/obshhestvo/ukraintsam-uvelichat-nalog-na-avtomobili/
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