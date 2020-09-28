В Украине хотят повысить зарплаты: перечень категорий, кто получит повышение

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Владимир Лавский
С 1 января 2021 года в Украине вырастут оклады государственных чиновников. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины со ссылкой на проект соответствующего акта Кабинета министров.
Если акт наберет силу, то повышение будет у всех категорий государственных чиновников. Разница заключается лишь в сумме прибавки.
К примеру, почти на две тысячи гривен — до 39 500 — вырастет зарплата у руководителей аппарата Верховной Рады Украины, секретаря Кабинета министров, главы Офиса президента и в аппаратах (секретариатах) Совета национальной безопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора.
У чиновников, которые работают на местах, прибавка составит 500 гривен и будет составлять 4700 гривен.
Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, на сколько вырастет зарплата медицинских работников в Украине.
Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов добавил, что средства в сумме 103 млн 655 тысяч грн были выделены для стажировки врачей-интернов.
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