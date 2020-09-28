kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.09.2020

BTC/USD

10810.76

ETH/USD

359.19

LTC/USD

45.85

НБУ 29.09.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.12

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика В Украине хотят повысить зарплаты: перечень категорий, кто получит повышение
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят повысить зарплаты: перечень категорий, кто получит повышение

Повышение коснется в первую очередь государственных чиновников

28 сентября 2020, 16:01
Автор:

Владимир Лавский

 С 1 января 2021 года в Украине вырастут оклады государственных чиновников. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины со ссылкой на проект соответствующего акта Кабинета министров. 

В Украине хотят повысить зарплаты: перечень категорий, кто получит повышение

Если акт наберет силу, то повышение будет у всех категорий государственных чиновников. Разница заключается лишь в сумме прибавки. 

К примеру, почти на две тысячи гривен — до 39 500 — вырастет зарплата у руководителей аппарата Верховной Рады Украины, секретаря Кабинета министров, главы Офиса президента и в аппаратах (секретариатах) Совета национальной безопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора.

У чиновников, которые работают на местах, прибавка составит 500 гривен и будет составлять 4700 гривен. 

Как ранее сообщали "Комментарии", стало известно, на сколько вырастет зарплата медицинских работников в Украине. 

Также министр здравоохранения Украины Максим Степанов добавил, что средства в сумме 103 млн 655 тысяч грн были выделены для стажировки врачей-интернов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости