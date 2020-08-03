В "Слуге народа" рассказали, что собой будет представлять возможный референдум по Донбассу

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук дал понять, что вопрос о предоставлении Донбасса особого статуса может быть вынесен на всеукраинский референдум. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам парламентария, ограничивать украинцев в вопросах, которые касаются будущего государства, исключая сепаратизм и госликвидацию, не представляется справедливым и возможным.

"На референдум может быть вынесен любой вопрос, который захочет украинский народ. За исключением тех, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще - по налогам, амнистии и органов правопорядка, суда", - отметил Стефанчук.

Таким образом он отметил, что референдум по особому статусу Донбасса ни в коем случае не предусматривает отделение территории от Украины.

"Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ - либо "да", или "нет", без вариантов", - заключил Стефанчук, при этом подчеркнув, что вопросы, которые волнуют подавляющее число украинцев, достойны быть рассмотрены на уровне изменений Конституции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще зимой эксперты оценили перспективы особого статуса для Донбасса.

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