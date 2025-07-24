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В Раде неожиданно указали, кто действительно виноват в безумной коррупции: и это не чиновники

Магия простых решений: в Раде указали, кто действительно виноват в коррупции

24 июля 2025, 14:50
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Кречмаровская Наталия

Верховная Рада Украины на днях поддержала законопроект о НАБУ и САП, что вызвало волну критики. Мнения народных депутатов разделились – одни критикуют документ, другие – его защищают.

В Раде неожиданно указали, кто действительно виноват в безумной коррупции: и это не чиновники

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Игорь Марчук объяснил свою позицию по закону. По его словам, никакой "измены" принятием закона не произошло. Все положения законопроекта, убеждает нардеп, соответствуют Конституции и сохраняют баланс в системе правоохранительных и антикоррупционных органов.

Марчук утверждает, что НАБУ и САП остаются действующими и дееспособными институтами. Подчеркивает, что закон не отменяет их полномочий, а лишь устанавливает четкие процедуры взаимодействия с Офисом Генерального прокурора.

"Если руководство и персонал антикоррупционных органов принципиальны и добродетельны — ни один Генпрокурор не сможет повлиять на независимость их действий", — отметил народный депутат.

По словам политика, проблема этих органов в том, что они во многом стали формальностью, созданной под внешним давлением.

"Самый эффективный предохранитель коррупции — это активное гражданское общество и независимая, профессиональная и добропорядочная судебная ветвь власти. Если граждане будут отказываться от дачи взяток, а судьи будут обеспечивать верховенство права на основе высокой правовой культуры, профессиональности и нравственных стандартов — именно тогда мы реально сможем преодолеть коррупцию”, — убежден народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, Владимир Зеленский всех просто "кинул".




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Источник: https://www.facebook.com/igor.marcuk.999956/posts/pfbid02eiKE3xkcH7os8F917agNe1XuKvm12VV3JY8Dk2tqkHp9z9KSmag6zFCndRfy63fYl
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