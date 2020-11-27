В Раде на выходных состоится большое совещание с участием Шмыгаля и Ермака

На этих выходных в Верховной Раде пройдет совещание всех глав фракций парламента, в котором также примут участие премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак.

ФОТО: Из открытых источников

Об этом сообщил в своем Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, будут подниматься вопросы касательно бюджета 2021 и поддержки предпринимателей во время возможного локдауна. Также депутаты хотят затронуть вопрос назначения главы НАБУ.

Совещание пройдет офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении, добавил депутат. И уточнил, что таким составом парламентарии собирались, когда в стране вводили карантин.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о поддержки предпринимателей во время карантина. Планируется отменить налог и поддержать сотрудников, пока заведение не будет работать.









Как сообщал портал "Комментарии", в бюджете 2021 повышение минималки отложили на полгода, до конца следующего года. По словам министра финансов Сергея Марченко, данное решение было принято после консультаций с западными партнерами.



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