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В Раде на выходных состоится большое совещание с участием Шмыгаля и Ермака

Будет обсуждаться бюджет-2021, назначение главы НАБУ и поддержка бизнеса

сегодня, 14:47
Автор:

Ольга Чародий

На этих выходных в Верховной Раде пройдет совещание всех глав фракций парламента, в котором также примут  участие премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Раде на выходных состоится большое совещание с участием Шмыгаля и Ермака

ФОТО: Из открытых источников

Об этом сообщил в своем Telegram народный  депутат Ярослав Железняк.

По его словам, будут  подниматься вопросы касательно  бюджета 2021 и поддержки предпринимателей  во время возможного локдауна. Также  депутаты хотят затронуть вопрос назначения главы НАБУ.

Совещание пройдет офлайн, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении, добавил депутат. И  уточнил, что  таким  составом парламентарии собирались, когда в стране вводили карантин.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о поддержки предпринимателей во время карантина. Планируется отменить налог и поддержать сотрудников, пока заведение не будет работать. 



Как сообщал портал "Комментарии", в бюджете 2021 повышение минималки отложили  на полгода, до конца следующего  года. По словам министра финансов Сергея Марченко, данное  решение было принято после консультаций  с западными партнерами.  


 


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Источник: https://t.me/zheleznyinardep
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