В Раде хотят уволить знакового министра: какие к нему претензии

Народные депутаты из разных фракций запустили регистрацию постановления об увольнении министра энергетики Германа Галущенко. Об этом 10 января сообщил портал "Комментарии" со ссылкой на народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка. Автором постановления стала нардеп Ирина Совсун.

Германа Галущенко депутаты хотят уволить из Минэнерго. Фото: Герман Галущенко / Facebook

Как утверждает Железняк, одной из причин регистрации постановления являются "системная коррупция в энергетике". Также Галущенко ставят в вину "игнорирование вызовов на заседания парламента и комитетов Рады".

Однако скандал разразился как раз после посещения министром парламента и перепалки с Совсун. Нардеп подтвердила в Facebook, что это она зарегистрировала постановление об увольнении Галущенко. Она также рассказала об их споре во время часа вопросов правительству.

Совсун отметила, что энергокомитет Рады, в котором она работает, получил письмо от представителей Еврокомиссии и посольства США. В нем выражена обеспокоенность тем, что в публичном пространстве появляется информация, что якобы они поддерживают проект по достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой АЭС.

"На самом деле, никакой поддержки со стороны партнеров нет, и они хотели бы в будущем избежать таких манипуляций. Галущенко взял слово, назвал представителей Еврокомиссии "клерками среднего звена" и заявил: "Инна, мне очень жаль, что вы бегаете по посольствам и поливаете грязью нашу энергетику и наше государство", — приводит Совсун возмутивший ее выпад Галущенко.

По мнению Галущенко, что касается достройки ХАЭС, "на самом деле это именно так, и если мы говорим о третьем и четвертом, то именно в тексте закона есть норма, которая говорит о том, что эти блоки будут работать на американском топливе".

В Минэнерго заявили, что в стенограмме заседания Рады "четко зафиксировано, что заявление министра не касается слов посла ЕС в Украине". В ведомстве сожалеют, что вопрос строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС "стал предметом манипуляции, в том числе со стороны отдельных оппозиционных депутатов Верховной Рады и экспертов".

"В рамках соответствующих публичных обсуждений была использована частная переписка дипломатов среднего звена, не уполномоченных на выражение официальной позиции ЕС или государств-членов. Именно об этой переписке говорил министр в своем докладе", — говорится в сообщении Минэнерго.

Кабинет министров одобрил законопроект о достройке Хмельницкой АЭС в апреле 2024 года. Галущенко заявлял, что достроить третий энергоблок ХАЭС возможно за три года. Он пояснил, что при достройке АЭС речь идет о кредитных средствах. П осол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что Евросоюз не будет финансировать достройку энергоблоков ХАЭС, поскольку соответствующий законопроект разрабатывали без консультаций с ЕС.