В правительстве Великобритании анонсировали санкции на экспорт товаров двойного назначения и технологий в РФ

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Станислав Молчанов
Наряду с финансово-экономическими санкциями в отношении Российской Федерации, вступившими в силу после постановления правительства Великобритании от 1 марта, санкции также будут наложены на экспорт в РФ товаров двойного назначения и высокотехнологичной продукции. Об этом в официальном комментарии Guildhall заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.
Британия вводит санкции на экспорт в РФ товаров двойного назначения (фото из открытых источников)
"Помимо этих финансовых
мер (принятых правительством Великобритании 1 марта — ред.) и при
полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС, мы введем новые торговые
ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичный с тем, который уже
реализуют США. Мы выдвинем новый закон, запрещающий экспорт в Россию всех
товаров двойного назначения, в том числе ряда высокотехнологичных товаров и
критически важного технологического оборудования, а также комплектующих в
различных секторах, включая электронику, телекоммуникации и космонавтику", — подытожили в британском МИД
Касательно финансовых
санкций в отношении РФ в британском МИД уточнили, что речь идет о мерах,
вступивших в силу в результате постановления правительства Соединенного
Королевства принятого 1 марта.
"1 марта мы приняли
постановление, которым запрещены любые финансовые операции с Центральным банком
России, Министерством финансов РФ и российским Фондом национального
благосостояния. После переговоров Великобритании с международными партнерами, 2
марта Европейский Союз заявил, что к 12 марта из SWIFT будут исключены 7
российских банков. Этому решению способствовало давление Соединенного Королевства.
Эти меры в отношении уже находящихся под санкциями структур, принятые в
сотрудничестве с США и ЕС гарантируют, что российские банки больше не смогут
пользоваться SWIFT для транзакций с банками в любой стране, независимо от того,
ввела ли эта страна санкции против России", — говорится в заявлении.
"Новые полномочия также
позволят нам запретить российским государственным и частным компаниям
привлекать средства в Великобритании, запретить операции с их ценными бумагами
и предоставление кредитов. Мы также ограничим сумму денег, доступную для
получения гражданами России с депозитов на их банковских счетах в
Великобритании. Активы сотен юридических и физических лиц будут заморожены, в
частности, производителей, спонсирующих военную машину РФ и президента Путина.
Также сюда входит запрет на полеты компании "Аэрофлот" в Великобританию", — идет речь в заявлении МИД Великобритании.
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