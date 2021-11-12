В политической системе Украины мы наблюдаем авторитарный тоталитаризм, - немецкий адвокат

На сегодняшний день представители Европы констатируют, что в политической системе Украины наблюдается авторитарный тоталитаризм. Об этом в ходе пресс-конференции заявил ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье, который присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, передает 112.ua.

Бертран Мельмендье - фото: Перший Незалежний

По словам правозащитника, эта ситуация волнует все европейское сообщество.

"То, что мы сейчас видим — это авторитарный тоталитаризм, который мы наблюдаем в политической системе Украины. Это нас волнует. Мы будем изучать, насколько целесообразно то уголовное производство, начатое против Медведчука и на сколько это все соответствует ЕС и букве европейского закона. Мы также будем сотрудничать с общественными организациями, и представлять Медведчука на европейской арене и в частности в Европейском суде по правам человека. Как вы знаете, Украина ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, в частности 14 статью и поэтому конечно страна нужно соблюсти то, что она написала. К сожалению, мы сейчас наблюдаем обратное. Именно важность ЕС очень необходима сейчас здесь. ЕС не может наказывать Россию из-за дела Навального и в то же время не видеть, что происходит с господином Медведчуком. Мы также сотрудничаем с коллегами из Соединенного Королевства и Америки для того, чтобы подробнее изучить это дело. Наша цель — это глубже изучить ситуацию с помощью европейских специалистов, чтобы понять, на самом ли деле происходит нарушение прав в Украине", — добавил адвокат.

Мельмендье также добавил, что он, вместе со своими коллегами будет внимательно следить, как соблюдаются буквы закона и права в Украине.

"Конечно, я уважаю суверенитет Украины и ту справедливость, которая должна быть, поэтому мы не будем глубоко и подробно углубляться в детали процедуры, но конечно мобильно буду следить, как соблюдаются буквы закона и права в Украине", — резюмировал адвокат.

Напомним, доктор юридических наук Бертран Мельменьдье изучал право, медицину и философию в Лионе, Женеве и Берлине и в 2000 г. защитил докторскую диссертацию в области истории публичного права. После длительного периода исследовательской и учебной работы в Институте политологии, государственного и административного права свободного университета Берлина (проф. д-р Граф фон Песталоцца) в 1997 году получил статус адвоката и в 2002 году основал собственное Адвокатское бюро.

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