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В парламент проходят шесть партий: лидируют "Слуга народа" и "ОПЗЖ"

В опросе, проведенном "Украинской социологической группой", принимали участие 2002 респондента

20 декабря 2021, 17:55
Автор:

Станислав Молчанов
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Согласно результатам опроса, проведенного "Украинской социологической группой", в случае проведения парламентских выборов лучшие шансы попасть в Верховную Раду имеют шесть партий. Возглавляют электоральный рейтинг партия "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В парламент проходят шесть партий: лидируют "Слуга народа" и "ОПЗЖ"

Верховная Рада Украины. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

За "Слугу народа" готовы проголосовать 18,2% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

На втором месте – "Оппозиционная платформа – За жизнь": ее поддерживают 16,5% опрошенных. На третьем – "Европейская солидарность" с показателем поддержки 15,8%.

В парламент проходят шесть партий: лидируют ”Слуга народа” и ”ОПЗЖ” - фото 2

Также 5%-й барьер преодолевают: "Батькивщина" (10,2%), партия Дмитрия Разумкова (7,0%), "Сила и честь" (6,2%). Другие партии имеют менее 5% поддержки (в каждом отдельном случае).

Опрос, проведенный "Украинской социологической группой" во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью "face-to-face". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.


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Источник: https://www.unian.net/politics/v-parlament-prohodyat-shest-partiy-lidiruyut-sluga-naroda-i-opzzh-novosti-ukraina-11648614.html
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