В ОПЗЖ не верят, что украинская власть способна поставить точку в расследовании трагедии 2 мая в Одессе

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствует призыв спецпредставителя Европейского союза по правам человека Имона Гилмора к украинской власти достичь прогресса в расследовании событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом говорится на официальном сайте партии.

Имон Гилмор. Фото: facebook.com/EamonGilmore

В политсиле подчеркнули, что Имон Гилмор прямо указал на наличие проблем в расследовании одесской трагедии, о чем ранее заявляли и в ОПЗЖ.

"С первого дня после этого массового убийства, жертвами которого стали 48 человек, политики, входящие ныне в "Оппозиционную платформу – За жизнь", а впоследствии и сама партия систематически настаивали на необходимости завершить это расследование. Но за семь лет правоохранительные органы так и не назвали имена виновных. Это возмутительно", – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ отметили, что неоднократно заявляли о необходимости провести объективное, всестороннее расследование по этому делу и наказать виновных.

"Наша позиция обоснована, и ее поддерживают не только украинские граждане, правозащитники, но и мировое сообщество, в том числе иностранные партнеры Украины, дающие все более жесткую оценку бездействию украинских властей. Мы твердо убеждены: все те, кто пытается оправдать национальными интересами такую бесчеловечную политику и покрывает преступников, неизбежно понесут ответственность за свои действия", – считают в политсиле.

Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" выразили сомнение в том, что украинская власть прислушается к призыву ЕС.

"Вряд ли власти способны поставить точку в этом резонансном деле. Между тем завершение расследования трагедии 2 мая в Одессе полностью отвечало бы интересам украинского народа и всего цивилизованного мира", – констатировали в ОПЗЖ.





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