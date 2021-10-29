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В ОПЗЖ не верят, что украинская власть способна поставить точку в расследовании трагедии 2 мая в Одессе

В политсиле неоднократно настаивали на необходимости объективного расследования

сегодня, 18:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" приветствует призыв спецпредставителя Европейского союза по правам человека Имона Гилмора к украинской власти достичь прогресса в расследовании событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом говорится на официальном сайте партии.

В ОПЗЖ не верят, что украинская власть способна поставить точку в расследовании трагедии 2 мая в Одессе

Имон Гилмор. Фото: facebook.com/EamonGilmore

В политсиле подчеркнули, что Имон Гилмор прямо указал на наличие проблем в расследовании одесской трагедии, о чем ранее заявляли и в ОПЗЖ.

"С первого дня после этого массового убийства, жертвами которого стали 48 человек, политики, входящие ныне в "Оппозиционную платформу – За жизнь", а впоследствии и сама партия систематически настаивали на необходимости завершить это расследование. Но за семь лет правоохранительные органы так и не назвали имена виновных. Это возмутительно", – говорится в заявлении партии. 

В ОПЗЖ отметили, что неоднократно заявляли о необходимости провести объективное, всестороннее расследование по этому делу и наказать виновных.

"Наша позиция обоснована, и ее поддерживают не только украинские граждане, правозащитники, но и мировое сообщество, в том числе иностранные партнеры Украины, дающие все более жесткую оценку бездействию украинских властей. Мы твердо убеждены: все те, кто пытается оправдать национальными интересами такую бесчеловечную политику и покрывает преступников, неизбежно понесут ответственность за свои действия", – считают в политсиле.

Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" выразили сомнение в том, что украинская власть прислушается к призыву ЕС.

"Вряд ли власти способны поставить точку в этом резонансном деле. Между тем завершение расследования трагедии 2 мая в Одессе полностью отвечало бы интересам украинского народа и всего цивилизованного мира", – констатировали в ОПЗЖ.



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Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/rassledovanie_odesskoj_tragedii_2_maja_dolzhno_byt_nakonec_zaversheno_a_vinovnye_dolzhny_ponesti_ugolovnuju_otvetstvennost.html
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