В ноябре-декабре Минфину нужно будет брать взаймы быстрее обычного – СМИ

Дефицит государственного бюджета по итогам 2021 года по общему фонду составит около 170 млрд грн при годовом плане 220 млрд грн. Об этом сообщает издание "Українські новини", ссылаясь на слова руководителя Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарьи Марчак.

Дефицит бюджета Украины. Фото из открытых источников

"На конец 2021 года дефицит общего фонда государственного бюджета будет несколько ниже, чем предусмотрено законом о государственном бюджете, учитывая экономию по расходам (которую мы ожидаем на уровне 3% расходной части бюджета по общему фонду) и долговым выплатам. Но финансирование даже такого уменьшенного объема дефицита бюджета потребует значительной активизации долговых заимствований Минфином, что сложно реализовать без активного сотрудничества с МВФ и выхода на внешние рынки", — указывается в материале.

Издание передает, что по оценкам Центра, за ноябрь-декабрь дефицит составит около 115 млрд. грн.

"Чтобы профинансировать этот дефицит и осуществить запланированные погашения государственного долга (64,4 млрд грн), за последние два месяца года Минфину нужно заимствовать еще около 180 млрд грн или в среднем по 90 млрд грн в месяц (предполагая, что доходы будут на уровне обновленного годового плана, то есть 159 млрд грн за ноябрь-декабрь). Для сравнения: в январе-октябре среднемесячный размер заимствований составил около 40 млрд грн", – отмечается в статье.

Правительство, несмотря на перевыполнение поступлений в государственный бюджет, продолжает отставать по расходам в январе-октябре на 7,3%. В январе-сентябре государственный бюджет свели с дефицитом в 37,4 млрд грн, однако расходы на 7,7% не выполняют план. Доходы общего и спецфондов государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2021 составили 1,018 триллиона гривен, что на 4,5% или на 43,7 миллиарда больше плана и на 21% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает источник.



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