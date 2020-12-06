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Главная Новости Политика внутренняя политика В Николаеве откроют первый мобильный госпиталь для больных коронавирусом
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В Николаеве откроют первый мобильный госпиталь для больных коронавирусом

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул риски инфицирования в мобильных госпиталях другими заболеваниями.

сегодня, 00:01
Автор:

Ольга Чародий

На День святого Никола в Николаеве состоится открытие первого мобильного госпиталя на более чем 50 койкомест для пациентов с коронавирусом.

В Николаеве откроют первый мобильный госпиталь для больных коронавирусом

ФОТО: Из открытых источников

Как заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства.

Вопрос размещения, по словам главного санитарного врача, остаются в юрисдикции местных властей. Кроме Николаева, в других городах тоже в скором времени могут появиться мобильные госпитали для оперативного приема больных с коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс-Украина".

Однако Виктор Ляшко напомнил, что можно заболеть другими заболеваниями в мобильном госпитале, что нужно соблюдать карантинные правила.

Отметим, как стало известно украинские власти не планируют вводить локдаун до конца года, но все возможно после нового года, когда после праздников может увеличиться количество заболеваемых.

Напомним, "Комментарии" писали, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Ґебреесус анонсировал вероятный исход эпидемии коронавируса. По его мнению именно положительные результаты испытаний вакцин в последние недели стали первым шагом к победе над COVID-19. Также Тедрос Аданом Ґебреесус призвал правительства государств, а также ООН финансировать в медицину и, в частности, вакцинацию во избежание последующих эпидемий.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/708006.html
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