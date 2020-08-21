В НАБУ прокомментировали отставку Холодницкого

"Освобождение от должности Руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не должно помешать расследованию Национального бюро", - говорится в сообщении на странице НАБУ в Фейсбуке.

Представители Антикоррупционного бюро отмечают, что пятилетнее сотрудничество специальной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ запомнилась "стремительным стартом борьбы с коррупцией в Украине", резонансными расследованиями и судебными приговорами. Помешать этому не смогли ни конфликты, ни дискуссии в рабочем процессе.



Фото: Цензор.НЕТ

"Надеемся, что увольнение руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма", - добавили в ведомстве.



Холодницкий стал руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ноябре 2015 года. При этом в феврале он заявлял о том, что собирается уходить в отставку с окончанием его полномочий директора САП осенью этого года.



Ранее "Комментариям" стало известно, кто возглавит САП.



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