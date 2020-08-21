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В НАБУ прокомментировали отставку Холодницкого

Сотрудничество двух ведомств запомнилась стремительным ростом борьбы с коррупцией в стране, заявили в НАБУ

сегодня, 18:58
Автор:

Дмитрий Симоненко

"Освобождение от должности Руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не должно помешать расследованию Национального бюро", - говорится в сообщении на странице НАБУ в Фейсбуке.

Представители Антикоррупционного бюро отмечают, что пятилетнее сотрудничество специальной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ запомнилась "стремительным стартом борьбы с коррупцией в Украине", резонансными расследованиями и судебными приговорами. Помешать этому не смогли ни конфликты, ни дискуссии в рабочем процессе.

В НАБУ прокомментировали отставку Холодницкого

Фото: Цензор.НЕТ

"Надеемся, что увольнение руководителя САП и последующей необходимостью решения отдельных рабочих вопросов с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма", - добавили в ведомстве.

Холодницкий стал руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ноябре 2015 года. При этом в феврале он заявлял о том, что собирается уходить в отставку с окончанием его полномочий директора САП осенью этого года.

Ранее "Комментариям" стало известно, кто возглавит САП.


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