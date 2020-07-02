В Минкульте уверены, что украинский язык на телевидении не выдерживает конкуренции перед русским

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Екатерина Белоброва
Глава Министрества Александр Ткаченко заявил, что резонансный проект о пересмотре квот в пользу украинского языка на телевидении не будет пересмотрен в этом году. Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.NET.
Так, министр отметил, что причиной такого решения стало объективная аналитика телевизионного рынка, где русскоязычный контент преобладает по качеству и количеству просмотров над украинским.
"Здесь следует исходить из существующих экономических возможностей. Однако рынка, который может делать качественный украиноязычный контент сегодня, нет", - обозначил Ткаченко.
Глава Минкульта подчеркнул, что некоторое время на украинском ТВ и радио будет оставаться русскоязычное кинопроизводство и экспорт.
"Я верю, что этот период будет недолгим. Но здесь стоит учитывать экономические показатели", - резюмировал Ткаченко.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертной аналитике в отношении манипуляций, которые преподносят СМИ в качестве информации для населения.
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