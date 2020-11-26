В Киевском облсовете "Евросолидарность" Порошенко собралась поддержать соратника Януковича

Во время заседания Киевского облсовета екснардеп от "Партии регионов" Ярослав Москаленко, который претендует на должность главы облсовета, выступал с трибуны, подняв вопрос своего голосования 16 января 2014 за "диктаторские законы" Виктора Януковича.

Как сообщает информационный портал "Моя Киевщина", во время выступления он комментировал свое голосование.

"Вас там не было, и вам меня не понять", — сказал Москаленко.

Сейчас в Москаленко преимущество в один голос над кандидатурой Александра Склярова. По Москаленко планирует голосовать "Европейская солидарность".

Напомним, "Законы 16 января", или "Законы о диктатуре" — неофициальное наименование, которое было дано представителями оппозиции пакета законов, принятых Верховной Радой Украины от 16 января 2014 года и подписанных президентом Украины Виктором Януковичем на следующий день.

Девять из двенадцати актов, принятых 16 января, были отменены Верховным советом Украины 28 января 2014 года. За отмену пакета этих законов проголосовали 361 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, не голосовала только фракция КПУ. Депутаты встретили решение аплодисментами. Также была объявлена амнистия участникам протестов.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!