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В Кабмине решили, когда закроют КПВВ на Донбассе

Постановление Кабмина Украины определило новые правила работы КПВВ на Донбассе

сегодня, 15:22
Автор:

Сергей Медведев

Правительство Украины приняло постановление об условиях закрытия пунктов пропуска на границе с Крымом и неподконтрольными Киеву районами Донбасса.

В Кабмине решили, когда закроют КПВВ на Донбассе

Как сказано в постановлении, для того, чтобы закрыть КПВВ на линии разграничения должны быть определенные условия.

Итак, среди возможных причин называют "наличие угрозы жизни и здоровью сотрудников или граждан, которые его пересекают, а также явлений, факторов, которые делают невозможным нормальную работу пропускного пункта".

Регламент работы пропускных пунктов подразумевает, что решение о его закрытии должен принять начальник органа охраны государственной границы, в зоне ответственности которого находится соответствующий пункт.  Отмечается, что КПВВ нельзя закрывать на срок, превышающий трое суток.

 В случае закрытия контрольного пункта постановлением предусматривает возможность пропуска граждан, если существует необходимость их возвращения на место своего проживания и регистрации в Крыму, неподконтрольной территории Донбасса или за их пределами, с целью воссоединения семьи.

Через закрытый пункт также могут пройти люди с тяжелой болезнью, по вопросам получения наследства или для учебы. Запрет не распространяется на граждан, которые имеют вид на жительство в другом государстве.

Напомним, в ООН назвали дискриминационным требование установить мобильное приложение "Дій вдома" для лиц, въезжающих на подконтрольную правительству территорию Украины через КПВВ на Донбассе. Раскритиковали и оккупационные власти, фактически "заморозившие" пересечение линии разграничения. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, когда возможно (и возможно ли) возобновление нормального функционирования донбасских пунктов пропуска.



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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10095975
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