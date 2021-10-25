В ГПСУ кадровые "инсайды" издания "Страна" назвали бессмыслицей

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Ольга Чародий
Интернет-издание "Страна" в своем телеграмм канале сообщило якобы "инсайд" касательно будущих кадровых ротаций в Государственной таможенной службе Украины. В пресс-службе ГПСУ отреагировали, назвав написанное "бессмыслицей".
В частности телеграм-канал "Страны", со ссылкой на неназванные источники утверждал, что глава таможни Павел Рябикин, если пойдет на повышение и займет пост вице-премьера по стратегическим отраслям, мол, надеется оставить на должности руководителя Гостаможенной службы своего заместителя Сергея Звягинцева. Однако, якобы есть и другой кандидат — разведчик из Госпогранслужбы Вячеслав Демченко.
Таможенная служба - фото из отркытых источников
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