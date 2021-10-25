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В ГПСУ кадровые "инсайды" издания "Страна" назвали бессмыслицей

В ГПСУ опровергли, назвав утверждение про связь Демченко и Слюсарева, как и сам кадровый прогноз "бессмыслицей"

25 октября 2021, 22:57
Автор:

Ольга Чародий
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Интернет-издание "Страна" в своем телеграмм канале сообщило якобы "инсайд" касательно будущих кадровых ротаций в Государственной таможенной службе Украины. В пресс-службе ГПСУ отреагировали, назвав написанное "бессмыслицей".

В частности телеграм-канал "Страны", со ссылкой на неназванные источники утверждал, что глава таможни Павел Рябикин, если пойдет на повышение и займет пост вице-премьера по стратегическим отраслям, мол, надеется оставить на должности руководителя Гостаможенной службы своего заместителя Сергея Звягинцева. Однако, якобы есть и другой кандидат — разведчик из Госпогранслужбы Вячеслав Демченко.

В ГПСУ кадровые "инсайды" издания "Страна" назвали бессмыслицей

Таможенная служба - фото из отркытых источников

"Демченко — человек влиятельного соратника Зеленского из Харькова Вадима Слюсарева", — написал тг-канал "Страны".


В ГПСУ опровергли, назвав утверждение про связь Демченко и Слюсарева, как и сам кадровый прогноз "бессмыслицей".


"Такое вам могут комментировать разве что те, кто это распространяет. У меня нет такой бессмысленной информации, основанной на каких-то допущениях", — сказал помощник главы ГПСУ Андрей Демченко. Он также уточнил, что "Страна" за комментарием к ним не обращалась.


Напомним, Вячеславу Демченко, указом президента от 21 октября 2020 года, было присвоено звание бригадного генерала. Он является начальников Управления Администрации Госпограничной службы Украины.


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Источник: https://podrobnosti.ua/2424496-v-gpsu-kadrovye-insajdy-o-naznachenii-demchenko-glavoj-tamozhni-nazvali-bessmyslitsej.html
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