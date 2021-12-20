В ГНС в ближайшее время ожидаются сомнительные назначения - СМИ

Вслед за топ-менеджментом Государственной налоговой службы, в ближайшее время ожидаются кадровые перестановки также среди руководителей ключевых региональных управлений и департаментов в главном офисе ведомства, пишет издание "Українські новини".

ГНС Украины Фото: ГФС Украины

Как передает СМИ, практически всех новых заместителей и.о. главы Михаила Титарчука – как и самого главу ГНС – связывают с руководителем комитета ВР по вопросам налоговой и финансовой политики Даниилом Гетманцевым, взявший под свое "крыло" реформу в ГНС.

В материале указывается, что одним из ключевых кадровых советников главы налогового комитета является Игорь Бондаренко – бывший глава ГУ Миндоходов в Киеве. "Его называли человеком, который обслуживал интересы Сергея Курченко и Юрия Иванющенко, а также их компаний в столичном регионе. После Революции достоинства, на момент которой он возглавлял Голосеевскую налоговую, на должность главы ГУ Миндоходов в столице Бондаренко пролоббировал бывший тогда руководителем ГФС Игорь Билоус", — передают журналисты издания.

"Своим карьерным ростом в налоговых органах Игорь Григорьевич обязан тесной дружбе своего отца с Николаем Азаровым. Григорий Бондаренко длительное время был заместителем Николая Яновича на посту главы ГНАУ", – передают "Українські новини".

В статье говорится, что буквально через год после назначения главой Святошинской районной налоговой инспекций столицы, Игорь Бондаренко оказался в центре громкого скандала. Его зама, Олега Добровольского, арестовали в момент получения взятки.

"Українські новини", ссылаясь на информацию в СМИ, передают, что "именно Бондаренко предложил Гетманцеву целый ряд сомнительных кандидатур, которые должны занять ключевые должности в аппарате ГНС. В частности, среди таких кандидатов – замначальника ГУ – начальник управления плановых и внеплановых проверок физлиц ГУ ГНС в Киевской области Сергей Красиленко. Его Гетманцев будет лоббировать на директора Департамента контроля за подакцизными товарами".

Еще два скандальных назначения планируется провести в управлениях ГНС в Киеве и Киевской области. На эти позиции от Гетманцева претендуют соответственно Екатерина Чабан (Подзигун) и Екатерина Рыженкова.

По данным СМИ, Чабан еще со времен Януковича руководила налоговой инспекцией в Печерском районе, затем после Революции перешла на аналогичную должность в Днепровский район. После этого была начальником управления правового обеспечения ГУ ГНС в Киевской области. В августе 2021 года она подала декларацию после увольнения с поста начальника отдела правового обеспечения ГУ Госпотребслужбы в Киевской области.

В статье указывается, что Екатерина Рыженкова, которая сегодня работает начальником управления трансфертного ценообразования ГНС Украины, до этого была и. о. первого замначальника Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, еще раньше – замначальника ГНС Житомирской области, работала в местных налоговых Киева начиная с 2009 года. Кроме того, как пишут журналисты издания: "Рыженкова была директором ООО "Квіткова галявина" – компании, которая в 2012 году осуществила рейдерский захват Лукьяновского рынка в Киеве".



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