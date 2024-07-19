В Фарион стреляли: экс-депутат в тяжелом состоянии

Во Львове 19 июля неизвестный киллер стрелял в бывшего народного депутата от партии "Свобода", языковеда Ирину Фарион. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Во Львове стреляли в Фарион. Фото из открытых источников

Об этом в Telegram сообщил депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич.

"Фарион в тяжелом состоянии. Стрельца видели соседи. Он был в перчатках и оружие было без глушителя", – написал Игорь Зинкевич.

Информацию о покушении на Ирину Фарион подтвердила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярнык.

"В Ирину Фарион стреляли. Был ли в ыстрел смертельным — доподлинно неизвестно. Ее забрала скорая. Об этом мне стало известно из собственных источников. Это произошло на Масарика,3", — сообщила Марта Олиярнык.





По информации журналистки, Ирине Фарион выстрелили в висок.

"Стрелки видели соседи. Был в перчатках и оружие было без глушителя", – рассказала журналистка.

Полиция Львовской области подтвердила, что неизвестный стрелял в общественного деятеля, но не назвала его фамилию.

По данным полиции, во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Львовский апелляционный суд принял решение о восстановлении в должности Ирины Фарион, профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника".

В среду, 29 мая, состоялось заседание Львовского апелляционного суда, привлекшее внимание общественности из-за участия в нем Ирины Фарион — фигуры, вызывающей широкий резонанс. Суд рассмотрел апелляционную жалобу Фарион и отменил решение первой инстанции, приняв восстановить ее в должности с 24 ноября 2023 года. Адвокат профессора убедительно аргументировал, что увольнение было незаконным и просил суд удовлетворить жалобу в полном объеме. В ответ представитель "Львовской политехники" защищал законность первоначального решения, но аргументы университета не нашли поддержки у судей.



