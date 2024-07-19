logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика В Фарион стреляли: экс-депутат в тяжелом состоянии
commentss НОВОСТИ Все новости

В Фарион стреляли: экс-депутат в тяжелом состоянии

Бывший депутат находится в тяжелом состоянии

сегодня, 20:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Во Львове 19 июля неизвестный киллер стрелял в бывшего народного депутата от партии "Свобода", языковеда Ирину Фарион. Женщина находится в тяжелом состоянии.

В Фарион стреляли: экс-депутат в тяжелом состоянии

Во Львове стреляли в Фарион. Фото из открытых источников

Об этом в Telegram сообщил депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич.

"Фарион в тяжелом состоянии. Стрельца видели соседи. Он был в перчатках и оружие было без глушителя", – написал Игорь Зинкевич.

Информацию о покушении на Ирину Фарион подтвердила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярнык.

"В Ирину Фарион стреляли. Был ли выстрел смертельным — доподлинно неизвестно. Ее забрала скорая. Об этом мне стало известно из собственных источников. Это произошло на Масарика,3", — сообщила Марта Олиярнык.

В Фарион стреляли: экс-депутат в тяжелом состоянии - фото 2

По информации журналистки, Ирине Фарион выстрелили в висок.

"Стрелки видели соседи. Был в перчатках и оружие было без глушителя", – рассказала журналистка.

Полиция Львовской области подтвердила, что неизвестный стрелял в общественного деятеля, но не назвала его фамилию. 

По данным полиции, во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Львовский апелляционный суд принял решение о восстановлении в должности Ирины Фарион, профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника".

В среду, 29 мая, состоялось заседание Львовского апелляционного суда, привлекшее внимание общественности из-за участия в нем Ирины Фарион — фигуры, вызывающей широкий резонанс. Суд рассмотрел апелляционную жалобу Фарион и отменил решение первой инстанции, приняв восстановить ее в должности с 24 ноября 2023 года. Адвокат профессора убедительно аргументировал, что увольнение было незаконным и просил суд удовлетворить жалобу в полном объеме. В ответ представитель "Львовской политехники" защищал законность первоначального решения, но аргументы университета не нашли поддержки у судей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/m.oliyarnyk/posts/pfbid02bgiUNJR13XwC5VgDyJZ8ARPekpe6QtztXqxQhzQT6aRH51Z8E7soPY4r32M4FbPql
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

УКРАЇНЕЦЬ

сегодня, 19:39

Єрмак із Зеленським замовили її бо критикували цих з усіма слугами народу.


Новости

Все новости