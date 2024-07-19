В Фарион стреляли: экс-депутат в тяжелом состоянии

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Марьян Ощановский
Во Львове 19 июля неизвестный киллер стрелял в бывшего народного депутата от партии "Свобода", языковеда Ирину Фарион. Женщина находится в тяжелом состоянии.
Во Львове стреляли в Фарион. Фото из открытых источников
Об этом в Telegram сообщил депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич.
Информацию о покушении на Ирину Фарион подтвердила львовская журналистка и телеведущая канала "Эспрессо" Марта Олиярнык.
По информации журналистки, Ирине Фарион выстрелили в висок.
Полиция Львовской области подтвердила, что неизвестный стрелял в общественного деятеля, но не назвала его фамилию.
По данным полиции, во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Львовский апелляционный суд принял решение о восстановлении в должности Ирины Фарион, профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Национального университета "Львовская политехника".
В среду, 29 мая, состоялось заседание Львовского апелляционного суда, привлекшее внимание общественности из-за участия в нем Ирины Фарион — фигуры, вызывающей широкий резонанс. Суд рассмотрел апелляционную жалобу Фарион и отменил решение первой инстанции, приняв восстановить ее в должности с 24 ноября 2023 года. Адвокат профессора убедительно аргументировал, что увольнение было незаконным и просил суд удовлетворить жалобу в полном объеме. В ответ представитель "Львовской политехники" защищал законность первоначального решения, но аргументы университета не нашли поддержки у судей.
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