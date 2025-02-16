Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине состоятся 26 октября 2025 года.

Выборы могут состояться в этом году. Фото из открытых источников

Отвечая на вопрос, когда в Украине могут пройти выборы, Порошенко сказал: "Запишите: 26 октября этого года".

Пятый президент заявил, что знает о дате выборов из источников в Офисе президента и правоохранительных органах, а также источников в полиграфкомбинате "Украина", который сейчас прорабатывает нужное количество бюллетеней.

"Я думаю, что выборы будут в конце года. К чему они должны быть привязаны? В конце года должны по Конституции выборы парламента. Хотя они должны быть два года назад. И в конце октября у нас должны быть местные выборы. Мечта властей провести все выборы одновременно, но американцы этого не дают делать. И вот они сейчас готовят все так, чтобы не было оппонентов, и вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов. Потому что они боятся из власти уходить", — сказал Петр Порошенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении", — сообщил военный. По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Новоелизаветовка россияне пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронированной техники. В частности, враг атаковал с помощью танков, БТРов, легковых автомобилей и мотоциклов.