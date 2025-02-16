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Марьян Ощановский
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что выборы в Украине состоятся 26 октября 2025 года.
Выборы могут состояться в этом году. Фото из открытых источников
Отвечая на вопрос, когда в Украине могут пройти выборы, Порошенко сказал: "Запишите: 26 октября этого года".
Пятый президент заявил, что знает о дате выборов из источников в Офисе президента и правоохранительных органах, а также источников в полиграфкомбинате "Украина", который сейчас прорабатывает нужное количество бюллетеней.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении", — сообщил военный. По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Новоелизаветовка россияне пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронированной техники. В частности, враг атаковал с помощью танков, БТРов, легковых автомобилей и мотоциклов.
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