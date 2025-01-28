НАБУ подтвердило факт регистрации производства по заявлению Центра противодействия коррупции о совершении преступления министром обороны Рустемом Умеровым по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

На Умерова завели дело. Фото из открытых источников

"По результатам рассмотрения заявления принято решение в порядке статьи 214 УПК Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве от 27.01.2025 с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 364 УК Украины", — говорится в сообщении. сообщении Бюро.

В НАБУ отказались сообщить, что стало основанием для открытия дела, какие обстоятельства изучаются и имеет ли Умеров процессуальный статус по этому делу.

Как известно, 24 января Рустем Умеров выразил недовольство работой Агентства оборонных закупок. Министр обороны отказался выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок о продлении контракта на год с директором Мариной Безруковой. Кроме того, Рустем Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигиря, которые за это решение проголосовали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале армия РФ будет пытаться выйти на административную границу Днепропетровской области, сообщил командир взвода 24-го Отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. По словам военнослужащего, выход на границу Днепропетровщины — медийная цель россиян, поскольку они стремятся оказывать морально-психологическое давление на украинское общество.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская экономика стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. К концу финансовой пропасти российский бизнес толкает резкое повышение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, которая к концу прошлого года достигла 21%. В настоящее время каждое пятое предприятие обрабатывающей промышленности РФ вынуждено отдавать на обслуживание долга две трети доналоговой прибыли (EBIT), а это рискованный уровень.