Умеров назвал сроки проведения нового заседания "Рамштайн"

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Клименко Елена
Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора со своим португальским коллегой Нуну Мелу озвучил сроки проведения следующего заседания состоится следующее заседание "Рамштайн".
Заседание "Рамштайн". Фото: УНН
В частности, Умеров выразил благодарность союзникам из Португалии за постоянную поддержку Украины. В свою очередь Мелу отметил, что уровень поддержки его страной Украины будет равняться нынешнему.
Также собеседники обсудили возможность сотрудничества в области оборонной промышленности.
"Я предложил Португалии в 2025 году изучить вопрос направления средств на финансирование украинского производства. Договорились провести консультации по возможностям нашей оборонной индустрии", — подчеркнул Умеров.
Отдельное внимание было уделено перспективам взаимодействия по поставкам дронов для украинских бойцов. По словам Умерова, следующее заседание формата Рамштайн состоится в январе, где он лично встретится с Мелу.
"Планируем детально обсудить дальнейшие шаги по усилению сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году", — добавил он.
Ранее стало известно, что глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил об усилении отношения Киева с НАТО, поскольку это помогает лучше координировать военную помощь. Данный процесс интегрируется в существующие механизмы, в частности, в рамках формата "Рамштайн".
Кроме того, 9 декабря Умеров провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. В ходе беседы обсуждался вопрос планирования следующего заседания "Рамштайна".
Ранее портал "Комментарии" писал, что портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ может напасть на страны НАТО после завершения активной фазы войны в Украине, убежден командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
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