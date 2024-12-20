Умеров назвал сроки проведения нового заседания "Рамштайн"

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров во время телефонного разговора со своим португальским коллегой Нуну Мелу озвучил сроки проведения следующего заседания состоится следующее заседание "Рамштайн".

Заседание "Рамштайн". Фото: УНН

В частности, Умеров выразил благодарность союзникам из Португалии за постоянную поддержку Украины. В свою очередь Мелу отметил, что уровень поддержки его страной Украины будет равняться нынешнему.

Также собеседники обсудили возможность сотрудничества в области оборонной промышленности.

"Я предложил Португалии в 2025 году изучить вопрос направления средств на финансирование украинского производства. Договорились провести консультации по возможностям нашей оборонной индустрии", — подчеркнул Умеров.

Отдельное внимание было уделено перспективам взаимодействия по поставкам дронов для украинских бойцов. По словам Умерова, следующее заседание формата Рамштайн состоится в январе, где он лично встретится с Мелу.

"Планируем детально обсудить дальнейшие шаги по усилению сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и Португалией в 2025 году", — добавил он.

Ранее стало известно, что глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил об усилении отношения Киева с НАТО, поскольку это помогает лучше координировать военную помощь. Данный процесс интегрируется в существующие механизмы, в частности, в рамках формата "Рамштайн".

Кроме того, 9 декабря Умеров провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. В ходе беседы обсуждался вопрос планирования следующего заседания "Рамштайна".

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