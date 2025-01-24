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Умеров и Жумадилов устанавливают монополию на оборонные закупки: подробности скандала

Минобороны определилось с новым руководителем Агентства оборонных закупок

24 января 2025, 23:34
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Марьян Ощановский

Назначение Арсена Жумадилова главой Агентства оборонных закупок (АОЗ) подтверждает намерения министра обороны Рустема Умерова централизовать контроль над оборонными закупками, убеждены антикоррупционные эксперты.

Умеров и Жумадилов устанавливают монополию на оборонные закупки: подробности скандала

Жумадилов возглавил АОЗ. Фото из открытых источников

Решение назначить Жумадилова руководителем вызвало возмущение экспертной среды, поскольку Жумадилов, продолжающий руководить Государственным оператором тыла (ДОТ), уже попадал в скандалы, связанные с непрозрачными финансовыми потоками.

"Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время", – сообщил Арсен Жумадилов.

Чиновник заверил, что его цель — "системная работа по обеспечению армии".

Умеров и Жумадилов устанавливают монополию на оборонные закупки: подробности скандала - фото 2

Умеров и Жумадилов устанавливают монополию на оборонные закупки: подробности скандала - фото 3

Умеров и Жумадилов устанавливают монополию на оборонные закупки: подробности скандала - фото 4

Умеров и Жумадилов устанавливают монополию на оборонные закупки: подробности скандала - фото 5


Умеров и Жумадилов устанавливают монополию на оборонные закупки: подробности скандала - фото 6

Впрочем, эксперты сомневаются в обещаниях Жумадилова, учитывая его предыдущую деятельность.

Эксперты давно предполагали, что Рустем Умеров стремится сосредоточить ключевые закупки в руках доверенных лиц. Еще осенью министр активно продвигал идею ликвидации АОЗ из-за слияния с меньшей структурой – ДОТ.

Ранее Рустем Умеров критиковал предыдущую главу АОЗ Марину Безрукову, обвиняя ее в провалах закупок. Однако реальные действия министра, включая отзыв государственных представителей из наблюдательного совета, свидетельствуют о желании создать монополию, считают антикоррупционеры.

Деятельность ДОТ под руководством Жумадилова уже вызвала множество вопросов. Эксперты отмечают, что структура работает без прозрачных механизмов, а средства часто используются с нарушениями.

"Сомнительная деятельность ДОТ под руководством Жумадилова и его повышение лишь подтверждают, что коррупционные потоки могут только усилиться", — считает директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Общественные активисты предупреждают, что это решение может стать точкой невозврата для системы закупок. Армия рискует остаться без необходимого обеспечения, а бюджеты могут осесть в карманах чиновников.



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