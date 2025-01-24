Умеров и Жумадилов устанавливают монополию на оборонные закупки: подробности скандала

Назначение Арсена Жумадилова главой Агентства оборонных закупок (АОЗ) подтверждает намерения министра обороны Рустема Умерова централизовать контроль над оборонными закупками, убеждены антикоррупционные эксперты.

Жумадилов возглавил АОЗ. Фото из открытых источников

Решение назначить Жумадилова руководителем вызвало возмущение экспертной среды, поскольку Жумадилов, продолжающий руководить Государственным оператором тыла (ДОТ), уже попадал в скандалы, связанные с непрозрачными финансовыми потоками.

"Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время", – сообщил Арсен Жумадилов.

Чиновник заверил, что его цель — "системная работа по обеспечению армии".





Впрочем, эксперты сомневаются в обещаниях Жумадилова, учитывая его предыдущую деятельность.

Эксперты давно предполагали, что Рустем Умеров стремится сосредоточить ключевые закупки в руках доверенных лиц. Еще осенью министр активно продвигал идею ликвидации АОЗ из-за слияния с меньшей структурой – ДОТ.

Ранее Рустем Умеров критиковал предыдущую главу АОЗ Марину Безрукову, обвиняя ее в провалах закупок. Однако реальные действия министра, включая отзыв государственных представителей из наблюдательного совета, свидетельствуют о желании создать монополию, считают антикоррупционеры.

Деятельность ДОТ под руководством Жумадилова уже вызвала множество вопросов. Эксперты отмечают, что структура работает без прозрачных механизмов, а средства часто используются с нарушениями.

"Сомнительная деятельность ДОТ под руководством Жумадилова и его повышение лишь подтверждают, что коррупционные потоки могут только усилиться", — считает директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Общественные активисты предупреждают, что это решение может стать точкой невозврата для системы закупок. Армия рискует остаться без необходимого обеспечения, а бюджеты могут осесть в карманах чиновников.