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Умер первый глава СБУ Украины

О смерти Евгения Марчука первой сообщила его супруга, главред газеты «День» Лариса Ившина

сегодня, 11:20
Автор:

Кравцев Сергей

Умер первый глава СБУ Украины

Евгений Марчук. Фото: 24 канал

Умер первый глава СБУ, экс-премьер-министр, экс-министр обороны, экс-секретарь СНБО Евгений Марчук. Причиной смерти политика стала сердечно-легочная недостаточность. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

О смерти Евгения Марчука также сообщила его супруга, главред газеты "День" Лариса Ившина на своей странице в Facebook.

На заре независимости Украины Евгений Марчук представлял важную роль в построении государства. В разные годы Марчук занимал пост главы СБУ, главы правительства, был министром обороны, секретарем СНБО. Несмотря на преклонный 80-летний возраст, Марчук даже при президенте Петре Порошенко возглавлял ТКГ в Минске, где жестко отстаивал интересы Украины.

Сообщив о смерти мужа, Лариса Ившина написала у себя в Facebook:

"Черный день... Умер ЕК... Остановилось сердце".

Более детально о причинах смерти Марчука рассказали в СБУ. Оказывается, перенесенная Марчуком коронавирусная болезнь не прошла бесследно. Как и у многих других людей, которые переболели коронавирусом, обострились другие сопутствующие заболевания. У Евгения Марчука снова начала проявляться острая сердечно-легочная недостаточность, в бою за жизнь которой он проиграл.

В СБУ отметили, что фигура Марчука очень весомая и он постоянно останется в памяти миллионов украинцев как государственный деятель, настоящий патриот.

Пресс-служба СБУ передает слова председателя Ивана Баканова, который назвал смерть Марчука большой потерей для Украины, а также выразил сочувствие родным и близким политика и государственного деятеля.

Также в Twitter свое сожаление в связи со смертью Евгения Марчука выразил глава государства Владимир Зеленский. Он отметил, что Марчук в самые тяжелые времена российско-украинской войны внес неоцененный вклад в Минский переговорный процесс и именно благодаря усилиям и упорному труду Марчука сегодня удалось установить перемирие на Донбассе. 

Отметим, ранее "Комментарии" сообщали о смерти в Киеве фронтмена белорусской оппозиции Виталия Шишова.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/z-zhyttia-pishov-pershyi-holova-sluzhby-bezpeky-ukrainy-yevhen-marchuk
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