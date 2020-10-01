«Украинское правительство окончательно нанялось на работу к Ахметову», - Давыдюк

Язык
BTC/USD
10615.65
ETH/USD
352.92
LTC/USD
46.24
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.38
Станислав Молчанов
Украинский политолог Николай Давыдюк дал обширный комментарий по поводу ситуации на энергетическом рынке Украины.
По словам политического эксперта, бывший топ-менеджер ДТЭК на должности премьера сделал все, чтобы молдаване, а не украинцы получили дешевую электроэнергию. В условиях вызванного пандемией экономического кризиса такие действия граничат с осознанным вредительством целой стране в угоду лишь одному олигарху.
Напомним, ДТЭК в октябре экспортирует в Молдову купленные у "Энергоатома" 14,9 тыс. МВт-ч электроэнергии.
Согласно сообщению "НАЭК "Энергоатом", который продал ДТЭК на аукционе для экспорта в октябре 14,9 тыс. МВт-ч элекроэнергии, предприятие также прорабатывает дополнительные возможности экспорта электроэнергия в страны северной Европы и Прибалтики.
В НАЭК напомнили, что проданная на аукционе электроэнергия в соответствии с контрактом предназначена для продажи и/или поставки за пределы Украины. При этом, покупатель должен самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.
Как сообщалось, "Энергоатом-трейдинг" 25 сентября продал для последующего экспорта весь предложенный объем электроэнергии на аукционе по двусторонним договорам. В целом реализовано 14,9 тыс. МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 1-31 октября 2020 года по цене 1,017 тысяч гривен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости