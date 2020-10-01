«Украинское правительство окончательно нанялось на работу к Ахметову», - Давыдюк

Украинский политолог Николай Давыдюк дал обширный комментарий по поводу ситуации на энергетическом рынке Украины.

"Дешевая электроэнергия Энергоатома отдана ДТЭК для экспорта в Молдову, где цены ниже, чем в Украине. А тем временем украинским потребителям будет предложено покупать дорогую электроэнергию тепловых электростанций, генерацию которых на 80% контролирует тот же Ахметов", — заявляет эксперт.

"Похоже, приоритет Коломойского у нынешней власти оказался мифом. Ахметов не имел такого мощного и неприкрытого содействия ни при каком другом правительства", — продолжает политолог.

По словам политического эксперта, бывший топ-менеджер ДТЭК на должности премьера сделал все, чтобы молдаване, а не украинцы получили дешевую электроэнергию. В условиях вызванного пандемией экономического кризиса такие действия граничат с осознанным вредительством целой стране в угоду лишь одному олигарху.



Напомним, ДТЭК в октябре экспортирует в Молдову купленные у "Энергоатома" 14,9 тыс. МВт-ч электроэнергии.

Согласно сообщению "НАЭК "Энергоатом", который продал ДТЭК на аукционе для экспорта в октябре 14,9 тыс. МВт-ч элекроэнергии, предприятие также прорабатывает дополнительные возможности экспорта электроэнергия в страны северной Европы и Прибалтики.

В НАЭК напомнили, что проданная на аукционе электроэнергия в соответствии с контрактом предназначена для продажи и/или поставки за пределы Украины. При этом, покупатель должен самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.

Как сообщалось, "Энергоатом-трейдинг" 25 сентября продал для последующего экспорта весь предложенный объем электроэнергии на аукционе по двусторонним договорам. В целом реализовано 14,9 тыс. МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 1-31 октября 2020 года по цене 1,017 тысяч гривен.

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