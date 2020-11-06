Украина выбрала дипломатический путь - Ермак о прекращении вооруженного конфликта на Донбассе

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Дмитрий Симоненко
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что нынешняя власть будет продолжать искать пути решения военного конфликта на Донбассе и сделает все возможное для восстановления целостности страны.
Фото: pravda.com.ua
По его словам, Украина имеет достаточно большой выбор и не собирается идти к цели годами.
Ермак подчеркнул, что Украина, как цивилизованная страна, выбрала дипломатический путь разрешения кризиса в стране. В частности, это переговоры в нормандской формате и ТКГ.
Кроме того, политик отметил, что в современном мире не может быть и речи, чтобы отказаться от земель, которые были, есть и будут в составе Украины.
По его словам, сейчас основные усилия власти сосредотачиваются и держатся на жестком контроле на восстановлении инфраструктуры подконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался о событиях, которые сложились вокруг Конституционного суда Украины.
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