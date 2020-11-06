Украина выбрала дипломатический путь - Ермак о прекращении вооруженного конфликта на Донбассе

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что нынешняя власть будет продолжать искать пути решения военного конфликта на Донбассе и сделает все возможное для восстановления целостности страны.

Фото: pravda.com.ua

По его словам, Украина имеет достаточно большой выбор и не собирается идти к цели годами.



"Мы не собираемся тратить годы на то, чтобы прекратить войну. Мы никогда не оставим вопрос о прекращении войны, но пути к этому могут быть разными", — добавил глава Офиса Главы государства.

Ермак подчеркнул, что Украина, как цивилизованная страна, выбрала дипломатический путь разрешения кризиса в стране. В частности, это переговоры в нормандской формате и ТКГ.



Кроме того, политик отметил, что в современном мире не может быть и речи, чтобы отказаться от земель, которые были, есть и будут в составе Украины.



"Считаю большой ошибкой даже разговоры о том, чтобы в XXI веке отказаться от своих законных территорий, принадлежащих Украине. И это касается и Донбасса, и Крыма. Сегодня, я считаю, надо сделать все для того, чтобы эти территории вернуть", — сказал Андрей Ермак.

По его словам, сейчас основные усилия власти сосредотачиваются и держатся на жестком контроле на восстановлении инфраструктуры подконтрольных Украины территорий Донецкой и Луганской областей.



"Мы сегодня уже видим, как меняется жизнь, как строятся садики, как строятся школы и больницы и т.д.", — сказал руководитель Офиса Президента Украины, — "Это наша территория. Мы должны восстановить жизнь людей, многие из которых очень проукраинские. И это очень длинная и кропотливая работа. Для того чтобы вернуть не только территории, но и вернуть этих людей", — добавил он.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался о событиях, которые сложились вокруг Конституционного суда Украины.



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