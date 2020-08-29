Украина отмечает День памяти защитников

Сегодня, 29 августа, Украина впервые отмечает День памяти защитников Украины, которые отдали жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны. Представители власти и ведомства почтили военнослужащих.



Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня очень важный для страны день и мы не должны забывать имена людей, которые защищают независимость государства. Он также отметил, что украинская власть должна делать все для того, чтобы Иловайская трагедия не была забыта, а виновные были наказаны.

День памяти защитников Украины. Фото: Министерство обороны Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь заявил, что 29 августа 2014 года стало трагической страницей в истории Украины и сегодня склоняем голову перед защитниками.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков обратил внимание на то, что только за последний год на Стене памяти значительно увеличилось количество фотографий погибших воинов, что является огромным горем и для семей погибших, и для всего государства.

Память погибших воинов почтили в Министерстве обороны. Мероприятия в Зале Памяти посетили президент Владимир Зеленский, Министр обороны Андрей Таран, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, представители руководства оборонного ведомства и Генштаба ВС, а также военнослужащие.

Во время мероприятие военнослужащие получили государственные награды. Президент также вручил награды родственникам погибших военных.

Ранее "Комментари" писали, что в Офисе Генерального прокурора сообщили о результатах расследования Иловайской трагедии в рамках досудебного процесса по факту решения и ведения Кремля и армии РФ агрессивных боевых действий против Украины.

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