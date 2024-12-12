Угроза для государства или необходимость: что в ВСУ думают о выборах

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Марьян Ощановский
Пока в Украине идет горячая фаза войны, подготовка к выборам неуместна, хотя они возможны в случае прекращения огня, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин.
Во время войны выборы невозможны. Фото из открытых источников
Он отметил, что "до сих пор совершенно непонятными остаются многие вещи", даже если наступит "перемирие" и состоятся выборы. В частности, заметил военный, "что делать с теми, кто за границей и на оккупированных территориях. и как будут голосовать внутренне перемещенные лица".
Офицер ВСУ считает, что вопросы, связанные с организацией выборов, будут вносить конфликты в украинское общество и "еще больше будут отвлекать от войны, которая этим "перемирием" не закончится".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина сможет начать демократические выборы только после достижения справедливого мира. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Telegraph. По его словам, выборы должны соответствовать мировым стандартам демократии, а каждый украинец, включая военных и временных переселенцев, должен получить возможность проголосовать.
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