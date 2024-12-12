logo

BTC/USD

100329.10

ETH/USD

3882.71

LTC/USD

119.04

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Угроза для государства или необходимость: что в ВСУ думают о выборах
commentss НОВОСТИ Все новости

Угроза для государства или необходимость: что в ВСУ думают о выборах

Даже в случае прекращения войны провести выборы будет непросто

12 декабря 2024, 23:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Пока в Украине идет горячая фаза войны, подготовка к выборам неуместна, хотя они возможны в случае прекращения огня, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин.

Угроза для государства или необходимость: что в ВСУ думают о выборах

Во время войны выборы невозможны. Фото из открытых источников

"Не хочу давать оценку целесообразности подготовки прямо сейчас к выборам – посмотрите прямо на карту DeepState. Хотя в целом такое политическое решение уже назрело и в определенных условиях его нужно будет принять", — подчеркнул Максим Жорин.

Он отметил, что "до сих пор совершенно непонятными остаются многие вещи", даже если наступит "перемирие" и состоятся выборы. В частности, заметил военный, "что делать с теми, кто за границей и на оккупированных территориях. и как будут голосовать внутренне перемещенные лица".

Офицер ВСУ считает, что вопросы, связанные с организацией выборов, будут вносить конфликты в украинское общество и "еще больше будут отвлекать от войны, которая этим "перемирием" не закончится".

"Выборы станут очень сложным и угрожающим периодом для государства, хоть и необходимым. Зная украинцев, на выборах фрагментируются все. Под эту историю даже военные попадут, которых уже не будут так любить", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина сможет начать демократические выборы только после достижения справедливого мира. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Telegraph. По его словам, выборы должны соответствовать мировым стандартам демократии, а каждый украинец, включая военных и временных переселенцев, должен получить возможность проголосовать.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5489
Теги:

Новости

Все новости