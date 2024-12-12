Угроза для государства или необходимость: что в ВСУ думают о выборах

Пока в Украине идет горячая фаза войны, подготовка к выборам неуместна, хотя они возможны в случае прекращения огня, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин.

Во время войны выборы невозможны. Фото из открытых источников

"Не хочу давать оценку целесообразности подготовки прямо сейчас к выборам – посмотрите прямо на карту DeepState. Хотя в целом такое политическое решение уже назрело и в определенных условиях его нужно будет принять", — подчеркнул Максим Жорин.

Он отметил, что "до сих пор совершенно непонятными остаются многие вещи", даже если наступит "перемирие" и состоятся выборы. В частности, заметил военный, "что делать с теми, кто за границей и на оккупированных территориях. и как будут голосовать внутренне перемещенные лица".

Офицер ВСУ считает, что вопросы, связанные с организацией выборов, будут вносить конфликты в украинское общество и "еще больше будут отвлекать от войны, которая этим "перемирием" не закончится".

"Выборы станут очень сложным и угрожающим периодом для государства, хоть и необходимым. Зная украинцев, на выборах фрагментируются все. Под эту историю даже военные попадут, которых уже не будут так любить", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина сможет начать демократические выборы только после достижения справедливого мира. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Telegraph. По его словам, выборы должны соответствовать мировым стандартам демократии, а каждый украинец, включая военных и временных переселенцев, должен получить возможность проголосовать.