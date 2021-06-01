Учителям в Украине повысят зарплаты: что не так

У правительства появился долгосрочный план по увеличению окладов педагогов, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Так, в планах Кабмина – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране, которая составляет 13 543 гривен.

Денис Шмыгаль. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Повышение уже происходит, но соответствует ли это реалиям жизни и продовольственной корзине? Что в Украине не так с подобного рода повышениями зп – и как изменить ситуацию к лучшему? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Кандидат экономических наук, магистр международного права Александр Шубин уверен, что любые инициативы по повышению заработных плат – позитивны. Другой вопрос, насколько при реализации данных инициатив выполняются требования базовых законов.

"Есть принятый в новой редакции закон про образование. А в нем 61 статья – "Оплата труда сотрудников системы образование". И там изложены четкие параметры, к чему должен быть привязан минимальный должностной оклад педагогических и научно-педагогических работников, — рассказывает эксперт. — Так вот, в соответствии с положениями этого закона, минимальный должностной оклад педработников – три минимальных зарплаты. Не сегодняшний момент это — 18 тысяч гривен".

То есть, подчеркивает Александр Шубин, несмотря на позитивные действия правительства в направлении поднятия зарплат педагогов, пока не удается даже выполнить требование базового закона.

Эксперт констатирует: "К сожалению, наша власть всё еще далека от выполнения своих же планов, обещаний, законодательных норм. Реализация норм данного проекта откладывалась, переносилась из года в год. Попытку воплотить их в жизнь предпринимал Кабмин Гройсмана. Последующие правительства нивелировали эти нормы из-за отсутствия бюджетных средств. Сейчас речь идет о новой волне повышения, которая всё равно не в состоянии выполнять требования закона".

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний, комментируя отчет премьера о долгосрочном плане по росту зарплат учителям, напомнил, что мы весь прошлый год слушали от правительства об увеличении заработных плат медикам. При этом сами медики из регионов продолжали жаловаться на отсутствие обещанных средств.

"В этом году, действительно, запланирован рост зарплат учителям. Дважды. Первое повышение уже состоялось в январе — на 20% процентов. Второе — на 9% — планируется в декабре. Но если учесть рост цен на продукты, то увеличение зарплаты учителям едва его компенсирует. А если прибавить темп роста коммунальных услуг, то напротив колонки, в который указывается профессия "учитель" или "преподаватель", можно автоматически ставить запись "Получатель субсидий по профессии", — говорит Юрий Подорожний.

На самом деле, в последние годы происходит целенаправленное уничтожение сферы образования. Та неразбериха, что царит в образовании, свидетельствует об отсутствии какого-либо адекватного плана преобразования этого ключевого для будущего элемента развития общества — в действительно модернизированную отрасль. Украинская власть должна понять что без осовременивания образования у нас нет перспективы. А о каком образовании будущего можно говорить, если учитель превращен в маргинала и нищего".

Речь, по словам эксперта, даже не о престижности профессии. Речь — о перспективе как таковой.

"Тональность пренебрежительного отношения к образованию центральная власть передает и на места, — подчеркивает Юрий Подорожний. — Выделенные 6 млрд грн субвенций на доплаты учителям нередко расхищалась. А в некоторых регионах (например, в Ривненской области в Володимирецком ОТГ) состоялась даже забастовка учителей, потому что руководство общины сняло им надбавки".

По мнению эксперта, учительская зарплата, которая сегодня в среднем составляет 6000 гривен, является приговором для любой власти.

"И только утихли мемы о 4000 долларов зарплаты учителям (было такое обещание Зеленского), как власти объявили о создании Президентского университета стоимостью 7 млрд грн, — акцентирует Юрий Подорожний. – Важно, чтобы власть не просто делилась планами и фантазиями, а выполняло данные обещания и хотя бы действующее законодательство (которое обязывает власть увеличивать престиж учительской профессии, а зарплату сделать не ниже средней по стране)".

Напомним, п реподавательница Валентина Александровна из Александрийского лицея рассказывала ученикам о Революции Достоинства. Затем, чтобы закрепить материал, женщина забралась на стол и начала эмоционально читать стихи. Так она хотела усилить интерес детей к теме.

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