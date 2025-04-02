В ОП рассказали о подготовке к выборам: что следует знать

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Марьян Ощановский
После завершения военного положения подготовка к выборам президента Украины продлится до 6 месяцев. Парламент будет работать над изменениями в избирательное законодательство, рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
ОП не планирует выборы. Фото из открытых источников
По словам советника, существует юридическая процедура, от которой власти не будут отказываться. После завершения военного положения должны быть параллельно проведены две процедуры.
Он подчеркнул, что до прекращения огня военное положение в Украине не будут отменены.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал он. Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.
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