В ОП рассказали о подготовке к выборам: что следует знать

После завершения военного положения подготовка к выборам президента Украины продлится до 6 месяцев. Парламент будет работать над изменениями в избирательное законодательство, рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

ОП не планирует выборы. Фото из открытых источников

По словам советника, существует юридическая процедура, от которой власти не будут отказываться. После завершения военного положения должны быть параллельно проведены две процедуры.

"Первая – это 3-6 месяцев, скорее 6 месяцев с учетом всего, подготовка к выборам. То есть организация процесса. А параллельно с тем будут вноситься изменения в законодательство. Потому что мы понимаем, что это послевоенные будут выборы, там есть определенные нюансы. ЦИК должен предложить изменения в законодательство", – сказал Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что до прекращения огня военное положение в Украине не будут отменены.

"Никто не будет, скажем так, подвергать людей опасности. То есть ломать конституционные положения ради того, что почему-то там Россия хочет каких-то "выборов". Россия для нас с вами совершенно уж окончательно не является субъектом, который может влиять на нашу внутреннюю политику. Изменения в законодательство – с трудом в процессе безопасности. делает каждый день большое количество ударов", — высказался советник руководителя ОП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал он. Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.