Раздача тысячи гривен каждому гражданину не вернет расположение электората, считает офицер ВСУ, политолог Николай Мельник.

Зеленский инициирует раздачу тысячи гривен каждому украинцу. Фото из открытых источников

"Я на столько стар, что помню еще "Юлину тысячу". Потом была "Вовина тысяча" во времена ковида. Получил ли кто-нибудь или нет, я уже не помню. Теперь снова Верховный главнокомандующий хочет раздать каждому украинцу по тысяче гривен. Но если во времена пандемии раздача денег населению была данью западной моде, то теперь это вызывает столько вопросов, что положительный эффект от электоральной лояльности пенсионеров вряд ли перекроет негатив", – считает Николай Мельник.

По словам политолога, всеобщность данной нормы означает, что тысячу получит и прокурор, и судья, и другие должностные лица, наличие которых в украинской экосистеме уже давно многих раздражает.

"Раздача по тысяче гривен в условиях тотального дефицита бюджета выглядит очень гротескно и усложнит взаимодействие с международными донорами, которые вряд ли тепло отреагируют на то, что их деньги пойдут на популистские вещи. Раздача денег на фоне повышения налогов выглядит не последовательно, ведь поднимали налоги для повышения финансирования армии, а теперь выходит, чтобы раздать не только нуждающимся. Каков смысл? Армия живет в условиях дефицита и нужд донатов извне. Расход миллиардов гривен на раздачу денег населению, мягко говоря, раздражает и без того раздраженную армию", — подытожил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Третьей штурмовой бригаде назвали никчемным и позорным ответ НАТО на отправку Северной Кореей войск на войну в Украине. "Каждое заявление НАТО, ООН или других структур наших западных партнеров выглядит все более никчемным и позорным. У них перед носом тоталитарные государства создали союз, обмениваются оружием и войсками, а они собираются "разрабатывать партнерства и активизировать поддержку". То есть ничего не собираются делать", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.