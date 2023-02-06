Терехов поддержал Абрамовича: настоящий патриот нашего города

Харьковский мэр Игорь Терехов в своем телеграмм-канале высказался по поводу сегодняшнего решения Сопредседателя депутатской группы "Восстановление Украины" Игоря Абрамовича сложить депутатский мандат. По словам Терехова, он уважает решение нардепа, которого называет своим другом.

"Игорь Абрамович – бизнесмен и политик – уходит из Верховной Рады. Складывает мандат. Это его решение, которое он принял сам, и которое я уважаю и понимаю. И поддерживаю, как само решение, так и моего друга Игоря Абрамовича", – прокомментировал Терехов.

При этом мэр Харькова отметил, что, несмотря на оппозиционное прошлое Абрамовича, политик всегда отличался четкой проукраинской позицией.

"Игорь (Абрамович – ред.) всегда, когда существовала фракция ОПЗЖ, был в ней "белой вороной" – человеком, которого от большинства его коллег отличала четкая проукраинская позиция. Именно проукраинская, без каких-либо намеков на возможность даже в самом мелком уступить национальные интересы страны" — отметил Терехов.

Также, по словам Харьковского городского головы, Игорь Абрамович с первого дня широкомасштабной войны всячески помогает родному Харькову.

"Он сразу принялся помогать Харькову, патриотом которого был всегда. Гуманитарную помощь, которую он направлял в родной город, можно считать десятками тонн. Каждый день он звонил и спрашивал, чем еще нужно помочь? И находил необходимое, даже если найти его было невозможно, и отправлял его в Харьков, своим землякам", — Терехов о помощи Абрамовича родному городу.

По убеждению мэра Харькова, после сложения депутатского мандата Игорь Абрамович, как патриот Украины и харьковчанин, и дальше будет делать все для поддержки своего родного города.

Напомним, Игорь Абрамович, украинский политик, входящий в ТОП-25 самых богатых депутатов Украины IX созыва.

В первый день полномасштабного вторжения нардеп вышел из рядов фракции ОПЗЖ и создал депутатскую группу "Восстановление Украины", сопредседателем которой был избран.

За время депутатской каденции Абрамовича неоднократно признавали самым результативным депутатом среди однопартийцев по количеству разработанных и принятых законопроектов.



Игорь Терехов (фото из открытых источников)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!