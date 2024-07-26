"Свобода" призвала стражей порядка назвать заказчиков убийства Фарион

Партия "Свобода" призвала правоохранителей найти и назвать заказчиков убийства языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион.

«Свобода» сделала заявление об убийстве Фарион. Фото из открытых источников

Об этом говорится в заявлении ВО "Свобода", которое обнародовал лидер партии Олег Тягнибок.

"Сегодня избрана мера пресечения задержанному предполагаемому исполнителю убийства Ирины Фарион. Мы убеждены, что длительная подготовка, многодневная слежка и собственно убийство не могли быть совершены самостоятельно юношей-одиночкой. Очевидно, что к преступлению причастна цепочка сообщников: заказчик, организаторы и приспешники, которые помогали в подготовке. Поэтому важно, чтобы все эти лица были установлены, задержаны и привлечены перед Законом Украины. Не нужно, чтобы успокоить общественный резонанс, быстро объявлять имя одного ответственного. Следует найти всю группу причастных лиц и главное – заказчиков", — говорится в заявлении "Свободы".

Олег Тягнибок отметил, что Ирина Фарион была символом борьбы за украинский язык и идентичность.

"Дело ее жизни — становление украинского языка и культуры в нашем обществе, возвращение величественных фигур в украинскую историю и борьба с смосковщением во всех его проявлениях", — отметил он.

По словам лидера "Свободы", к убийству Ирины Фарион может быть причастна как Москва, так и "пятая колонна" внутри страны.

"Кроме Москвы, заинтересованными в ее уничтожении была и "пятая колонна" – пророссийские силы внутри нашего государства. Перед ее физическим уничтожением была развернута широкая публичная кампания по дискредитации образа Фарион. Ее травили, увольняли с работы в университете и возбуждали уголовные производства. В рамках последних Ирину постоянно вызывали на допросы, следили и прослушивали телефонные звонки. Удивительно, что эти лица не заметили подготовку к ее убийству и не смогли этого предотвратить. Очевидно, что в настоящее время в стране действует ряд групп, которые контролируются из Москвы и осуществляют антиукраинскую подрывную деятельность. Такие агенты свободно чувствуют себя в нашем государстве: они защищают российскую церковь, требуют особого статуса для российского языка и проталкивают пророссийские нарративы", — подчеркнул политик.

Именно поэтому, заявил Олег Тягнибок, ВО "Свобода" требует найти всех лиц, причастных к убийству Ирины Фарион.

"Мы хотим услышать не о гектарах прочесанного леса, количестве опрошенных свидетелей или назначенных экспертиз, а о задержании и обвинении для заказчиков, организаторов и пособников убийства. Мы не позволим забыть о деле Фарион или сшить его белыми нитями. В то же время, заявляем о том, что "пятая колонна" может не надеяться на то, что с убийством Ирины Фарион им удастся вернуть свои позиции. Общество не позволит притеснять украинский язык, принять нормы, аналогичные закону Колесниченко-Кивалова, или позволить и дальше проводить подрывную деятельность под видом русской церкви в Украине", — добавил он.