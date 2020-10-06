Судебные игры Украины: ударит ли Конституционный суд по Высшему антикоррупционному

Конституционный Суд Украины 6 октября намерен рассмотреть представление 49 народных депутатов (в основном представители ОПЗЖ) относительно неконституционности Высшего антикоррупционного суда. Какое решение может принять КСУ, насколько этот орган выглядит независимым, а также чем чревато признание ВАКС “неконституционным” — на эти и другие вопросы в нашем эксклюзиве ответили эксперты.

“Вопрос политизированный”

Есть несколько аргументов у субъектов, которые делали соответствующее представление в КСУ. Об этом говорит эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

"Основной вопрос, на который КСУ должен дать ответ: не содержит ли создание и функционирование ВАСК признаков специального чрезвычайного суда, которые запрещены Конституцией Украины? Существует мнение, что ВАСК создавали под очень конкретную, узкую группу людей. Специально на короткий промежуток времени. Об этом свидетельствуют, в частности, заявления ряда депутатов, которые это предложение поддержали", – отмечает эксперт.

Он также подчеркивает, что будет решаться вопрос специализации ВАСК. Не выглядит ли его "заточенность" под конкретные коррупционные преступления некой аналогией "троек" военного суда. Законно ли это?

"Именно в этом должен разобраться КСУ в ходе рассмотрения данного дела. Есть также аргументы касательно процедуры принятия данного закона. Но вряд ли это столь интересный вопрос, как вышеприведенные, – отмечает Богдан Бондаренко. – Прогнозов по решению я бы не давал. Равно как не связывал бы, как пытаются некоторые, это дело с якобы развалом антикоррупционной инфраструктуры. Дело по Национальному антикоррупционному бюро Украины в целом и назначению его директора в частности (по которому КСУ уже высказался не в пользу НАБУ) — это одно, дело по ВАКС — совсем другое".

Манипуляция инструментами влияния

Деятельность ВАКС, как и многое, что касается создания, реальной работы и малых результатов, достигнутых в течение этого времени им и другими антикоррупционными органами — вопрос политизированный. Так считает аналитик в области права Украинского института политики (УИП), адвокат, глава правозащитной общественной организации "Общая цель" Игорь Печенкин.

"Деньги, которые тратились и тратятся каждый год на ВАКС иже с ним — несопоставимы с достигнутыми "результатами". При этом создание всей ветви антикоррупционных органов (а их только по антикоррупционному закону у нас — четыре, а параллельно еще в той или иной мере – столько же) полностью под влиянием наших кураторов извне. Так называемых международных партнеров", – отмечает эксперт.

Игорь Печенкин резюмирует: кто дает деньги, тот и манипулирует инструментами влияния. А именно — экономикой, политикой, судебной ветвью (с принятием удобных для себя решений), долговыми обязательствами. Так что решения КСУ касательно соответствия Основному закону Украины деятельности всех антикоррупционных структур может быть не в их пользу. Но это не значит, что не в пользу нашего государства.

Перспективы удовлетворения депутатского запроса

Политический эксперт Светлана Кушнир напоминает, что ВАКС не входит, согласно Конституции, в перечень судов. А это значит, что он не является конституционным. Поэтому, подчеркивает эксперт, справедлива подача представления относительно соответствия деятельности ВАКС нашему Основному закону.

"Прежде, чем он был создан как судейский коллектив, туда отбирали людей. Кандидатами были судьи с определенным послужным списком. Но в решение о назначении вмешивалась так называемая Высшая Рада Доброчестности – тоже, по сути, нелегитимный орган, – отмечает Светлана Кушнир. – Кроме всего прочего, к отбору судей ВАКС были причастны представители иностранных государств. Увы, но это было допущено предыдущим руководством нашей страны. И может быть рассмотрено как потеря части суверенитета нашего государства на назначение на ответственные должности".

По мнению политэксперта, не совсем логичным было выделять в отдельное судебное образование все дела по коррупционерам. Эти дела мог рассматривать и Высший суд, и суды других инстанций.

"Давайте вспомним, почему был создан ВАКС. Он должен был, по задумке наших так называемых международных партнеров, завершить цепочку антикоррупционных органов, которые начали создаваться с 2014 года. При этом, ни один из них не является конституционным. Ни НАПК, ни НАБУ, ни САП. Всей цепочке не хватало лишь одно высшего судейского органа. Так и появился ВАКС", – говорит Светлана Кушнир.

По ее мнению, перспективы удовлетворения депутатского запроса касательно неконституционности ВАКС — имеются. Как и риски, которые будут после этого.

"Все антикоррупционные органы создавались в Украине в ответ на требование международных партнеров. Мы получали за их создание кредитные транши. Практически в каждом договоре с МВФ прописано что-то такое. В том числе, что без участия иностранцев мы не можем снимать или назначать туда людей. В общем, есть большие сомнения, что Украина самостоятельна, в том числе касательно судейской вертикали, – отмечает Светлана Кушнир. – Если ВАКС признают неконституционным, встанет не только вопрос касательно решений, которые им уже приняты, и дел, которые рассматриваются. Мы можем лишиться еще и безвиза, и финансовой поддержки".

А потому, считает эксперт, КСУ следует принять мудрое решение. К примеру, рекомендовать Верховной Раде вписать в Конституцию соответствующие моменты, которые узаконят ВАКС.

"Вот только как найти для этого 300 голосов, и можно ли принимать такие решения уже после того, как мы получили ВАКС в таком виде, в каком получили? В общем, задачка перед КСУ – непростая", – резюмирует Светлана Кушнир.

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