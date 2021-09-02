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Суд обязал возбудить уголовное дело в отношении Пилипенко и Павловского за дачу ложных показаний в деле Гандзюк

По утверждению адвоката свидетель Павел Пилипенко, также подвергался давлению

сегодня, 14:25
Автор:

Станислав Молчанов

Шевченковский райсуд Киева обязал Следственное управление Национальной полиции Киева начать уголовное производство в отношении свидетелей в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Павла Пилипенко и Игоря Павловского за дачу ложных показаний против подозреваемых. Об этом говорится в решении суда от 1 сентября.

Суд обязал возбудить уголовное дело в отношении Пилипенко и Павловского за дачу ложных показаний в деле Гандзюк

Фото: Голос.UA.


"Жалобу адвоката Александра Шадрина в интересах Владислава Мангера удовлетворить. Обязать Следственное управление Нацполиции Киева внести ведомости в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения в соответствии с заявлением адвоката Александра Шадрина. Решение обжалованию не подлежит", — говорится в документе.


На допросе в декабре 2019 года И.Павловский указал, что ему ничего неизвестно о якобы причастности Владислава Мангера к инкриминируемому ему преступлению и только от следователей и прокуроров слышал, что Мангер причастен к преступлению против Гандзюк. Об этом в своём заявлении указал адвокат.


"После этого свидетель был задержан, и, находясь с следственном изоляторе СБУ по другому уголовному правонарушению, подавал множественные жалобы на жестокое обращение и незаконное давление со стороны сотрудников СБУ и прокуратуры для дачи показаний против Мангера. В октябре 2020 года в суде Павловский был повторно допрошен, он заявил о причастности Мангера к нападению на Гандзюк. Эти показания Павловского являются заведомо неправдивыми и такими, которые озвучены в результате давления на него со стороны правоохранительных органов", — отмечает Александр Шадрин.


По утверждению адвоката свидетель Павел Пилипенко, также подвергался давлению.


"Он засвидетельствовал своему адвокату, что подвергся давлению с целью дачи показаний против Владислава Мангера, а также ему угрожают лишением свободы для получения таких показаний. В ходе содержания в СИЗО СБУ свидетель Пилипенко дал новые показания, о том, что он вспомнил, как полтора года назад слышал через закрытые двери разговор Левина и Торбина, которые обсуждали недовольство Николаевича невыполнением заказа о нападении на Гандзюк", — подчёркивается в заявлении.


Кроме того, служебное расследование не подтвердило заявление П.Пилипенко о якобы применении к нему физического и психологического насилия в Киевском СИЗО в апреле 2020 года.


В связи с этим адвокат заявляет, что показания П.Пилипенко также следует считать неправдивыми.


"Мы считаем, что действия свидетелей Павловского и Пилипенко имеют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.384 Ук Украины. Просим принять и зарегистрировать сообщение о совершении уголовного правонарушения Павловским и Пилипенко, внеси информацию в ЕРДР и начать досудебное расследование", — подчёркивается в заявлении адвоката Александра Шадрина.

Суд обязал возбудить уголовное дело в отношении Пилипенко и Павловского за дачу ложных показаний в деле Гандзюк - фото 2


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